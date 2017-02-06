Европейские политики не только выражают обеспокоенность темпом реформ и преобразований в Украине, но и призывают США к более тесному сотрудничеству, чтобы эффективнее продвигать их. Те, кого можно уверенно назвать друзьями Украины, занимаются этим не просто так. Они осознают, что 2016 год был очень сложным, а 2017-й принесет еще больше вызовов, с которыми придется иметь дело цивилизованному миру.

Запад может погрязнуть в своих внутренних проблемах, о чем свидетельствуют не только будущие президентские выборы во Франции и постоянная подпитка миграционного кризиса Россией, но и рост популистских настроений во всем мире. Тогда всем будет не до Украины и ее постоянных проблем.

Украина может в любой момент отойти на задний план с повестки дня в ЕС и США

Поэтому европейские политики и чиновники, дружественные Киеву, осознают, что Украине следует ускорить темп реформ. Потому что Украина может в любой момент отойти на задний план с повестки дня в ЕС и США настолько, что никакие массированные обстрелы российских боевиков на Донбассе не будут попадать в поле зрения. Однако не менее вероятным является и то, что в какой-то момент Украина может остаться наедине в борьбе с путинской агрессией.

Необходимо ускорить темп реформ

Эти люди также понимают, что за время, оставшееся до возможных пертурбаций на политической шахматной доске мира, Украине нужно успеть как можно больше. Быть готовой ко всему. Они осознают, что, вероятно, уже не смогут столь пристально следить за шулерским поведением власти в Украине, которая постоянно норовит превратить любые потенциальные реформы в бутафорию, подложив Западу и своему народу свинью.

Активистам, политикам и народу стоит все меньше полагаться на потенциальную помощь Запада и готовиться к самостоятельному плаванию

Поэтому они пытаются объяснить, что активистам, политикам и народу стоит все меньше полагаться на потенциальную помощь Запада и готовиться к самостоятельному плаванию, а заодно ‒ ускорить темп реформ.

Так же они имеют и другие мотивы. Успешная Украина в дальнейшем сможет стать союзником либеральных и социал-демократических сил в Европе, поэтому ее успешная трансформация не только стала бы хорошим символом того, что все программы Запада в отношении Украины не были напрасными, но и помощью в будущем. Успех Украины ‒ это и успех тех, кто долгое время ей помогал, улучшение их имиджа в глазах своих избирателей, что не зря столько церемонились со страной, которую уже давно российская пропаганда в мире пытается представить как гиблую и отсталую.

Несмотря на популизм, который набирает сил вокруг, Украина все же держится. Остается на плаву и в определенной степени является островком здравого смысла. Особенно жаль, что власть подрывает своими действиями, то есть коррупцией, доверие мира к преобразованиям в Украине. На пути к реформам сделано, хотя и недостаточно, но много, поэтому будет очень обидно остановиться посередине пути и потерять достигнутое. Неизвестно, когда еще выпадет подобный шанс.

Украинцы давно заслужили право занять свое место среди других европейских наций, как равные среди равных. Однако судят не по желанию, а по выполненному. Его, к сожалению, пока недостаточно, поэтому следует использовать каждую возможность ‒ спешить.

Назарий Заноз, политический обозреватель, публицист

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода