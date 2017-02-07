Во Франции официально стартовала президентская гонка. Всего в президентских выборах примут участие девять человек, но основная борьба разворачивается лишь среди четырех кандидатов.

Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции от правоконсервативной партии "Национальный фронт" начала свою предвыборную кампанию с критики Евросоюза, исламского фундаментализма и глобализации.

Исламисты пытаются запретить женщинам носить юбки, работать и ходить по барам

По ее словам, глобализация породила общество, в котором “рабы производят товары для безработных”, Брюссель установил тиранию и "не выполнил ни одного своего обещания", а исламисты пытаются "привить [французам] гендерную дискриминацию в общественных местах и запретить женщинам носить юбки, работать и ходить по барам".



В своей речи Ле Пен заявила, что стране пора заняться защитой своих национальных интересов.

Основной соперник Ле Пен, консерватор Франсуа Фийон, который обещает отменить санкции против России, сейчас находится в центре коррупционного скандала – его обвиняют в фиктивном трудоустройстве родственников. Французам он обещает ограничить права однополых пар, лишать гражданства уехавших воевать на стороне джихадистов и снизить налоги предпринимателям.

В президенты Франции также выдвинулся независимый кандидат, банкир Эммануэль Макрон. Он наоборот выступает за более тесное сотрудничество с ЕС и развитие свободных рыночных отношений.

Еще одни кандидат-евроскептик выдвинулся от ультралевой коммунистической партии. Жан-Люк Меленшон обещал перераспределить богатство правящих элит и положить конец "президентской монархии". Появился на своей предвыборной речи Меленшон в виде голограммы.



Дочь основателя "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена уже дважды проходила во второй тур президентских выборов. Теперь на волне роста популярности политиков-популистов ее шансы на президентство могут вырасти – в ноябре 2016 года рейтинг Марин Ле Пен достигал 30%.



Что пообещала избирателям ультраправый политик в этот раз?



Экономика и Европа

Организовать референдум по выходу Франции из ЕС, если Брюссель не пересмотрит условия членства страны

Выйти из Шенгенского соглашения

Восстановить национальную валюту – франк

Направить экономику страны в русло "умного протекционизма и патриотизма"

Запретить импорт продуктов, не соблюдающих французские нормы

Закрыть доступ иностранным инвесторам к ключевым французским предприятиям

Выйти из нескольких международных соглашений о свободной торговле

Запретить ГМО

Запустить индустриализацию Франции с помощью госсредств

Установить мораторий на ветряные мельницы, генерирующие энергию

Национальная безопасность

Выйти из НАТО

Восстановить местные разведслужбы

Запретить выдавать гражданство иностранцам при вступлении в брак с французом и присуждение гражданства по месту рождения (речь идет о жителях бывших французских колоний).

Депортировать иностранцев за преступления

Закрыть все "экстремистские мечети" и запретить радикальные исламские группы

Сократить уровень миграции в стране до десяти тысяч человек в год

Права и свободы

Установить зарплату женщин наравне с мужчинами

Запретить разрешенные в 2014 году однополые браки и заменить их "гражданским союзом"

Обязать хранить виртуальные данные на серверах внутри страны

Запретить суррогатное материнство

Установить правительственный контроль над телевидением и радио



По данным опросов, Марин Ле Пен может победить в первом туре, который пройдет в конце апреля, но проиграет во втором.

Заместитель председателя партии Флориан Филиппо ранее сказал, что политика защиты внутренних интересов страны становится все более популярной.

Люди просыпаются. Они видят брекзит, видят Трампа и говорят себе: "на выборы идти стоит"

"Люди просыпаются. Они видят брекзит, видят Трампа и говорят себе: "на выборы идти стоит".

Партия Ле Пен – одна из крупнейших партий евроскептиков, которую поддерживает российское правительство, в том числе и финансово. В феврале 2016 года "Национальный фронт" запросил у Кремля 27 миллионов евро на финансирование президентской кампании Марин Ле Пен (12 миллионов) и парламентских выборов (15 миллионов). В партии объяснили, что французские банки отказались предоставлять кредиты.

В 2014 году Россия также предоставила партии девять миллионов евро на проведение избирательной кампании в региональных выборах.

Глава партии утверждает, что займы у России не нарушают законы страны, и отрицает, что это – форма лоббизма на фоне напряженных отношений Кремля с Евросоюзом.