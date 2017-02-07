Во Франции официально стартовала президентская гонка. Всего в президентских выборах примут участие девять человек, но основная борьба разворачивается лишь среди четырех кандидатов.
Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции от правоконсервативной партии "Национальный фронт" начала свою предвыборную кампанию с критики Евросоюза, исламского фундаментализма и глобализации.
Исламисты пытаются запретить женщинам носить юбки, работать и ходить по барам
По ее словам, глобализация породила общество, в котором “рабы производят товары для безработных”, Брюссель установил тиранию и "не выполнил ни одного своего обещания", а исламисты пытаются "привить [французам] гендерную дискриминацию в общественных местах и запретить женщинам носить юбки, работать и ходить по барам".
В своей речи Ле Пен заявила, что стране пора заняться защитой своих национальных интересов.
Основной соперник Ле Пен, консерватор Франсуа Фийон, который обещает отменить санкции против России, сейчас находится в центре коррупционного скандала – его обвиняют в фиктивном трудоустройстве родственников. Французам он обещает ограничить права однополых пар, лишать гражданства уехавших воевать на стороне джихадистов и снизить налоги предпринимателям.
В президенты Франции также выдвинулся независимый кандидат, банкир Эммануэль Макрон. Он наоборот выступает за более тесное сотрудничество с ЕС и развитие свободных рыночных отношений.
Еще одни кандидат-евроскептик выдвинулся от ультралевой коммунистической партии. Жан-Люк Меленшон обещал перераспределить богатство правящих элит и положить конец "президентской монархии". Появился на своей предвыборной речи Меленшон в виде голограммы.
Дочь основателя "Национального фронта" Жана-Мари Ле Пена уже дважды проходила во второй тур президентских выборов. Теперь на волне роста популярности политиков-популистов ее шансы на президентство могут вырасти – в ноябре 2016 года рейтинг Марин Ле Пен достигал 30%.
Что пообещала избирателям ультраправый политик в этот раз?
Экономика и Европа
Национальная безопасность
Права и свободы
По данным опросов, Марин Ле Пен может победить в первом туре, который пройдет в конце апреля, но проиграет во втором.
Заместитель председателя партии Флориан Филиппо ранее сказал, что политика защиты внутренних интересов страны становится все более популярной.
Люди просыпаются. Они видят брекзит, видят Трампа и говорят себе: "на выборы идти стоит"
"Люди просыпаются. Они видят брекзит, видят Трампа и говорят себе: "на выборы идти стоит".
Партия Ле Пен – одна из крупнейших партий евроскептиков, которую поддерживает российское правительство, в том числе и финансово. В феврале 2016 года "Национальный фронт" запросил у Кремля 27 миллионов евро на финансирование президентской кампании Марин Ле Пен (12 миллионов) и парламентских выборов (15 миллионов). В партии объяснили, что французские банки отказались предоставлять кредиты.
В 2014 году Россия также предоставила партии девять миллионов евро на проведение избирательной кампании в региональных выборах.
Глава партии утверждает, что займы у России не нарушают законы страны, и отрицает, что это – форма лоббизма на фоне напряженных отношений Кремля с Евросоюзом.
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