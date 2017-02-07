Российские СМИ обвинили телеканал «Интер» в том, что якобы в одной из видеозаписей чиновница из Мариуполя сыграла на камеру жительницу Авдеевки, которая благодарила Вооруженные силы Украины и просила не «сдавать» город. Как оказалось, нет никаких доказательств того, что видео является постановкой.

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В этой «новости» российские СМИ сослались на пост Юрия Ткачева в фейсбуке. Блогер написал, что корреспондент телеканала «Интер» якобы искала в Авдеевке желающих отблагодарить украинскую армию, но с этим «не сложилось», поэтому в качестве жительницы Авдеевки представили «специально обученную» чиновницу из Мариуполя. Такую информацию, по его словам, предоставил «постоянный источник в Авдеевке». Также тот сказал, что у журналистки «Интера» были рыжие волосы.

Из текста сообщения следует, что сам Юрий Ткачев, одессит и главный редактор одесского интернет-издания «Таймер», известного своей приверженностью пророссийским сепаратистам, в Авдеевке в то время не был и во всем сослался на своего анонимного собеседника.

Позже Ткачев написал еще один пост по этому поводу – он обвинил российские СМИ в неправильной подаче информации из предыдущей записи: «Со ссылкой на мой вчерашний пост заявили, что, мол, плачущую женщину со знаменитого видео сыграла чиновница из Мариуполя. Друзья! Все, что я сделал, это пересказал вам слова человека из Авдеевки, свидетельствам которого я доверяю на 100%. Но ни он, ни я не знаем точно имени записывавшей сюжет журналистки. Ни он, ни я (на момент написания поста) не видели самого сюжета. Он говорит, что в качестве благодарной ВСУ жительницы Авдеевки записывали какую-то мариупольскую чиновницу. Про слезы и т.п. речи не шло».

Он добавил, что ни он, ни его собеседник ни утверждали, что женщина в уже упомянутом видео ‒ и есть та самая чиновница: «может, она, а может и нет».

Издание «Информационный центр» 2 февраля также сослалось на пост Юрия Ткачева. В материале указали, что автором «сюжета-постановки» якобы является журналистка телеканала «Интер» Ирина Баглай.

«Автором нашумевшего сюжета оказалась корреспондентка «Интера» Ирина Баглай. В соцсетях на нее обрушились потоки критики. Журналистку обвиняли и в крайнем непрофессионализме, и в предательстве телезрителей, и в нарушении профессиональной этики», ‒ говорилось в материале.

Корреспондент Ирина Баглай сообщила, что Юрий Ткачев «оболгал ее бесстыдно и целенаправленно», после чего она даже начала получать угрозы в личных сообщениях. Также она призвала СБУ обратить внимание на этот инцидент.

Как оказалось, автором упомянутого видео является корреспондент канала ATR Анна Домбровская, а не корреспондент телеканала «Интер». Об этом в фейсбуке сообщила волонтер Марина Ланивская. Она также обратила внимание на отсутствие каких-либо доказательств того, что на видео не жительница города, а кто-то другой.