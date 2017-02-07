Дональд Трамп против суда

Во вторник федеральный апелляционный суд рассмотрит претензии федерального правительства к решению федерального судьи в Сиэттле, приостановившего действие президентского указа о временном запрете въезда в США для граждан семи стран, где большинство составляют мусульмане. Юристы министерства юстиции настаивают на том, что президентский указ должен оставаться в силе во время апелляционного процесса, пока не будет сделан окончательный вывод о его конституционности, скорее всего, Верховным судом.

28 января президент США Дональд Трамп без предварительного объявления подписал указ о приостановлении на три месяца допуска в США граждан Ирана, Ливии, Ирака, Сирии, Сомали, Йемена и Судана. Объектом запрета стали несколько десятков тысяч граждан этих стран, получивших американские туристические и иммиграционные визы. Однако самым заметными жертвами указа стали около двухсот человек (их точное число неизвестно), которые оказались в пути во время вступления указа в силу. Они были задержаны на въезде в США в то время, как руководство иммиграционной службы, получившее указ, судя по всему, в последнюю минуту перед его вступлением в действие, пыталось понять, что собственно предписывается этим документом.

Судья в Сиэттле вынес совершенно неожиданное решение о приостановлении действия всех положений указа президента Трампа

Поначалу неразбериха была столь велика, что среди задержанных оказались иностранцы – постоянные жители Соединенных Штатов. Самыми организованными оказались представители правозащитных организаций, которые, узнав об указе, вскоре прибыли в аэропорты в сопровождении адвокатов и начали тут же направлять в суды иски от имени родственников задержанных. Затем туда подоспели демонстранты, устроившие акции протеста против, по их мнению, дискриминационной политики администрации Трампа в отношении мусульман.

Ситуация нормализовалась после нескольких решений федеральных судов, допустивших в конце концов в США всех, кто был задержан при въезде в страну. Однако на прошлой неделе судья в Сиэттле вынес совершенно неожиданное решение о приостановлении действия всех положений указа президента Трампа. С администрацией судились два штата: Вашингтон и Миннесота, утверждавшие, что президентский указ нанес ущерб их интересам, поскольку в результате прерванных связей этих штатов с семью странами их жители не могут пригласить своих близких, живущих в этих странах, а Вашингтон и Миннесота несут различные экономические и финансовые потери вследствие разорванных связей.

Если что-то произойдет, вините его и судебную систему

Президент Трамп назвал решение судьи "нелепым" и предсказал его отмену. Однако, по мнению специалистов юриспруденции, предсказать исход тяжбы штатов и правительства крайне трудно. Федеральные законы предоставляют президенту широкие права в том, что касается допуска в Соединенные Штаты иностранцев. Он может запретить въезд любому лицу, если он считает, что присутствие этого человека в стране нанесет ущерб США. Именно необходимостью предотвратить проникновение террористов президент и мотивирует свой указ. Дональд Трамп даже публично пожаловался на судью в Твиттере: "если что-то произойдет, вините его и судебную систему".

Однако влиятельные противники его указа (а их число растет с каждым днем) настаивают на том, что в данном случае суды защищают страну от необдуманных и вредных действий исполнительной власти. Более полутора десятков штатов обратились в апелляционный суд с поддержкой позиции Вашингтона и Миннесоты, главы 97 ведущих американских высокотехнологичных компаний выступили против указа президента, многие дипломаты предупреждают о том, что указ Трампа может нанести немало вреда США. К суду взывают бывшие госсекретари Джон Керри и Мадлен Олбрайт и бывший министр обороны Леон Панетта, заявившие, что у президента Трампа нет оснований дискриминировать граждан этих семи стран, исходя из соображений национальной безопасности.

Критики указа, основываясь на прошлых заявлениях Дональда Трампа, видят в нем попытку частичного осуществления запрета на доступ в США мусульман

Тем не менее, единственным поводом для отмены судом указа президента о приостановлении въезда в США граждан семи стран может стать нарушение конституционного запрета на дискриминацию по религиозному признаку. Несмотря на то, что в указе не употребляется слово "мусульмане", критики указа, основываясь на прошлых заявлениях Дональда Трампа, видят в нем попытку частичного осуществления запрета на доступ в США мусульман, о котором во время предвыборной кампании говорил кандидат Трамп.

Илья Сомин, профессор-правовед из университета имени Джорджа Мэйсона, опубликовал статью в газете The Washington Post, в которой он настаивает на том, что указ Дональда Трампа необходимо рассматривать как документ, направленный на ограничение прав представителей одной религиозной конфессии. Если суд решит рассмотреть дело именно в таком контексте, то указ президента может быть отменен:

Есть серьезный шанс на то, что апелляционный суд подтвердит решение федерального судьи

– Я вижу немало проблем с юридической точки зрения для защитников иммиграционного указа президента. С моей точки зрения, сильнейший аргумент – дискриминация по религиозному признаку. Но если говорить о возможном решении суда, его предсказать невозможно. Это дело может дойти до Верховного суда и у обеих сторон есть неплохие шансы на победу.

– Насколько велика вероятность того, что апелляционный суд отменит решение федерального судьи о приостановлении действия президентского указа?

– Я бы дал на это отрицательный ответ. На мой взгляд, есть серьезный шанс на то, что апелляционный суд подтвердит решение федерального судьи, – считает Илья Сомин.

Как говорит юрист и комментатор Дэвид Коппел, сотрудник института Independence в Колорадо, сила прецедента в данном случае на стороне президента Трампа, однако исход дела непредсказуем:

– Конгресс США с 1952 года предоставил президенту очень широкие полномочия в вопросе о том, кого допускать в Соединенные Штаты. С тех пор по традиции суды признавали за президентами право действовать на основании информации, находившейся в их распоряжении. Но поскольку Дональд Трамп является столь неоднозначной фигурой, истцы призывают суд более тщательно изучить и оценить решения президента, касающиеся допуска иностранцев в страну.

– Насколько известно, главный аргумент против этого указа заключается в том, что он якобы является дискриминационным, потому что объектом его действия стали граждане семи мусульманских стран. Это, с вашей точки зрения, сильный аргумент?

Если бы подобное дело рассматривалось до прихода Трампа в Белый дом, я думаю, оно бы трактовалось в пользу администрации

– Кто знает, какое решение примет суд. На мой взгляд, у другой стороны есть очень сильный аргумент в пользу указа. Потому что эти семь стран были в недалеком прошлом отмечены в качестве источника повышенной террористической угрозы Конгрессом США, который принял соответствующий закон в 2015 году. И администрация Обамы выполняла положения этого закона. Согласно закону, граждане стран, обладающие правом безвизового въезда в США, должны были получать разрешение на въезд, если они побывали в одной из этих семи стран после 2011 года. Поэтому, если истцы собираются настаивать на том, что Трамп и его администрация действуют в данном случае, исходя из предрассудков в отношении мусульман, то они должны допустить, что Конгресс и президент Обама тоже были в плену предрассудков, когда они одобряли соответствующие меры год-два назад. А это явно нельзя сказать ни о Конгрессе, ни о президенте Обаме. Поэтому, если бы подобное дело рассматривалось до прихода Трампа в Белый дом, я думаю, оно бы трактовалось в пользу администрации. В данном случае суды могут изменить трактовку закона.

– Какие последствия может возыметь это дело?

– Я думаю, Дональд Трамп должен научиться действовать более осторожно, когда дело касается президентских указов и других решений. Он должен консультироваться с более широким кругом специалистов. Он нанес, на мой взгляд, гигантский ущерб самому себе, когда, скажем, этот указ стали применять к людям, имеющим вид на жительство в США. Это был гол в собственные ворота. Явно незаконная акция, которая и стала поводом для начала шумных демонстраций в аэропортах и других акций.