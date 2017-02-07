Этот режимный объект на северной границе Украины с Беларусью –последнее убежище для многих беженцев без документов из стран бывшего СНГ. Среди таких оказался Самад. Он вырос и учился в Таджикистане. После окончания школы, не имея денег на высшее образование, уехал на заработки в Россию. По его словам, там вместе с единомышленниками защищал права таджиков, боролся за свободу слова у себя на родине и требовал равенства.

"Мы хотим свободу. Мы от государства больше ничего не хотим, – говорит Самад. – В демократическом государстве у каждого человека есть свое право. У таджикистанцев только право выбора умирать. Все. Свободы слова нет в Таджикистане. Мы никому не угрожали. Народ Таджикистана требует свободу. Закона как будто вообще нет. Есть закон только у Рахмуна. Кто не подчиняется Рахмуну – все".

Самад говорит, что ему пришлось бежать. Выбор пал на Украину. Но ему не повезло и в этой стране. В статусе беженца местный суд отказал. Теперь Самаду грозит экстрадиция на родину.

"Факты, о том. что это лицо действительно нуждается в дополнительной защите в Украине, потому что на родине он может быть подвергнут несправедливому суду, пыткам, жестокому обращению, были проигнорированы. После того мы были вынуждены написать в Европейский суд. Приостанавливается выдворение до выяснение всех обстоятельств", – сообщил председатель правления общественной организации Правозащитное движение Крыма Энвер Кадыров.

Просто угрозы жизни недостаточно, чтобы мы предоставили особый статус

По данным Миграционной службы Украины, о специальном статусе в 2016 году просили около 20 граждан Таджикистана. Большинство из них так же, как и Самад, боятся расправы лидеров своего государства за несогласие с политикой страны.

​"Только после изучения всех обстоятельств миграционная служба принимает обоснованное решение. Тому, кому отказали в статусе беженца, всегда сообщают, на каком основании. Просто угроза жизни, к сожалению, не достаточно, чтобы мы предоставили особый статус. Всем таджикам, подавшем заявление на статус беженца, было отказано", – говорит Сергей Гунько, руководитель пресс-службы Миграционной службы Украины.

Эмир Мусави – один из известных блогеров и общественных активистов Таджикистана. После очередного нелестного высказывания в адрес президента своей страны, вынужден был бросить родных и близких, отказаться от учебы в университете и уехать.

Мне четко дали знать: либо ты действуешь во благо правительства, либо тебя посадим, либо уезжай из Таджикистана

"В марте 2014 года меня забрали в отделение комитета национальной безопасности, мне четко дали знать: либо ты используешь свой потенциал, умение воздействовать на масс во благо правительства, либо тебя посадим, либо уезжай из Таджикистана", – рассказывает Мусави.

Активист надеется, что чиновники Украины все же разрешат ему жить и работать на территории страны официально.

Правозащитник Максим Буткевич изучает политику и общественные настрои Таджикистана. По его словам, все несогласные с режимом – в опасности: "В Таджикистане давно утвержден жесткий авторитарный режим. Тем не менее, именно там существовала политическая исламская легальная партия, которая представляла собой оппозицию. Это использовалось властями, чтобы показать, что в Таджикистане демократия. Это была игра. И сейчас исламская партия вне закона. И все люди, которые хоть как-то высказывают свое мнение, действительно, арестовываются или убиваются. Даже на территории других государств".

В Таджикистане давно утвержден жесткий авторитарный режим

Ситуацию в интервью Настоящему Времени комментирует Сайфулло Сафаров, заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан: "Прежде всего стоит исходить из нашего законного решения судебных властей Таджикистана, потому что они анализировали всю историю этих движений и приняли решение, что они опасны для нашей государственной независимости. И это основывается на том, что они связаны с террористическими организациями, которые окажут влияние на эти группы, которые могут быть связаны с ИГИЛ, Талибаном и еще какими-то экстремистски направленными группировками".

Пока украинские правозащитники борются с системами двух стран, такие как Самад возвращаться на родину не планируют.



"Я за себя не переживаю. Там у моих родственников будет проблема: у брата, у семьи будут проблемы. Только выбор – смерть", – уверен Самад.