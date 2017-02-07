Это был лишь повод изолировать меня на 10 дней – адвокат Курбединов о своем аресте (видео)

Крымский адвокат Эмиль Курбединов 5 февраля вышел из изолятора временного содержания в Симферополе. Адвокат считает, что его арест стал способом изолировать его. Курбединова задержали в Бахчисарае 26 января, когда он ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил в социальной сети перепост информации про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.