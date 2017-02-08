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В холодную погоду зачастую не хочется никуда идти. Но если есть необходимость или желание выйти на улицу, следует тепло одеться. Этот выпуск «Элифбе» посвящен зимней одежде и обуви.
Зимняя одежда – qış urbası, qışlıq urba, теплая одежда – sıcaq urba. У меня есть зимняя одежда – Mende qışlıq urba bar.
С наступлением холодов мы достаем пальто и теплую обувь.
Зимняя одежда – qış urbası, qışlıq urba, зимнее пальто – qışlıq palto, зимняя обувь – qış ayaqqabı, cапог – çızma, cапоги – çızmalar
Зимнее пальто – qışlıq palto. зимняя обувь – qış ayaqqabı, cапог – çızma, cапоги – çızmalar.
«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.
Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.
Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!
Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com
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