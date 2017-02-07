Крымские газеты пишут о самоуправстве симферопольских автоперевозчиков, горожанах, возмущенных некачественным ремонтом улицы Русской, а также о национальной идеологии крымскотатарского народа.

«Крымская правда» в материале «Не хотите возить? Расторгните договор!» пишет о том что симферопольские автоперевозчики вызывают недовольство горожан и «нервируют» нынешнее руководство Крыма. На «горячую линию» подконтрольного России крымского парламента стали поступать жалобы на то, что после 20:00 автобусы зачастую не выходят на маршруты – людям приходится добираться «на перекладных» или пользоваться услугами такси.

Будем рекомендовать чиновникам и депутатам добираться на работу только общественным транспортом

«Возмущаясь ситуацией, когда автоперевозчики, несмотря на неоднократные предупреждения, продолжают заниматься самоуправством, глава Крыма Сергей Аксенов задумался над отказом от услуг частных перевозчиков. По его мнению, если они не могут или не хотят возить людей с 20:00 до 23:00, то им лучше написать соответствующее заявление, и правительство в режиме ЧС будет решать проблему», – отмечает газета.

Впрочем, решать проблему должны муниципальные власти, пишет издание. В связи с этим Сергей Аксенов предложил на два месяца обязать чиновников администрации и депутатов горсовета Симферополя перемещаться по городу на общественном транспорте: «Будем рекомендовать городским чиновникам и депутатам добираться на работу только общественным транспортом. Запретим официально перемещаться на служебных автомобилях».

​«Крымская газета» в статье «Симферопольцы утопают в грязи после ремонта улицы» сообщает о последствиях реконструкции улицы Русской в Симферополе.

«Обрызганные грязью ворота и заборы, болота вместо тротуаров, сложности при переходе на противоположную сторону улицы – жители могут и дальше перечислять проблемы, с которыми они столкнулись после ремонта дороги. По их словам, никакие коллективные письма в горадминистрацию и Министерство транспорта не помогают. «Одни отписки!» – восклицают недовольные граждане на встрече со специалистом Службы технического надзора Павлом Суходуловым.

Русскую мы будем делать в соответствии с гарантиями только 5 лет спустя

В столичной администрации со своей стороны ничего предпринимать не планируют. «Есть проект, прошедший государственную экспертизу. В соответствии с проектом выполнены работы. Все, что люди просили, выполнено. Работы были закончены летом прошлого года. Все дворы пройдены, все пожелания жителей были учтены. Русскую мы будем делать в соответствии с гарантиями только 5 лет спустя. Что я теперь могу сделать?» – заявил замглавы администрации Сергей Круцюк.

Однако жители Русской заявили, что «мириться с потопами» не будут и намерены обращаться с жалобой в прокуратуру.

«Голос Крыма» в статье «Раскрывая завесу будущего нашей Родины» анализирует нынешнее положение крымскотатарского народа и его идеологию.

Навязывание сугубо «своего» – верный путь к конфликту

«Наш народ, исповедующий ислам, проживает среди славяно-христианского большинства. У каждого из народов свои национальные ценности, религия и мировоззрение. Навязывание сугубо «своего» – верный путь к конфликту. Отрицание соседей – самообман, их принижение вызывает ответную реакцию, – пишет еженедельник. – Путь к общим идеалам большинства посредством решения проблем меньшинства есть та составная мудрой политики, которая должна главенствовать в нынешней крымскотатарской идеологии».

Газета подчеркивает, что «народ чего-то стоит, если обладает самосознанием и патриотичностью». И приводит несколько пословиц по этому поводу: «Кто не живет на родине, не знает вкуса жизни», «Глупа та птица, которой свое гнездо не мило», «Не растет трава без корней». По мнению издания, в сложившейся ситуации малочисленным народам необходимо воспользоваться имеющейся базой, приобщая к государственным мероприятиям свои национальные. Например, наряду с разъяснениями и использованием государственных символов: герба, флага, гимна, задействовать и национальные, крымскотатарские.