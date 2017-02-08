Кинематографисты России выступили против цензуры в кино в связи с давлением на режиссера Алексея Учителя из-за его фильма "Матильда". В открытом письме, опубликованном от имени Киносоюза, говорится, что ситуация с фильмом вписывается в один ряд с нападением на выставку Вадима Сидура в Манеже, запретом оперы "Тангейзер" и критикой в адрес выставочной политики Эрмитажа. Авторы обращения, под которым подписались глава Киносоюза Андрей Прошкин, режиссер Павел Лунгин, десятки известных деятелей киноискусства, отмечают, что во всех этих событиях оставили след так называемые "православные активисты". При этом официальная церковь никак их не комментирует, а Министерство культуры России "занимает выжидательную позицию".

Полный текст обращения:

"Фильм Алексея Учителя "Матильда" запланирован к выходу в прокат только в октябре 2017 года, и его еще никто не видел. Но уже не первый месяц против картины ведется кампания, которую лишь недальновидные люди могут счесть своеобразной рекламой. Депутат Госдумы Наталья Поклонская вот уже во второй раз намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении чувств верующих. Они озабочены тем, что канонизированный РПЦ император Николай II может быть показан не совсем в облике "святого": ведь в основе киносюжета – его роман (впрочем, завершившийся еще до коронации и женитьбы) с балериной Матильдой Кшесинской. Этого мало. Стало известно о рассылке в кинотеатры страны писем от имени некой организации "Православное государство – святая Русь" с угрозами тем прокатчикам, кто рискнет показать "Матильду". В этих письмах содержатся призывы к поджогам кинотеатров и насильственным действиям.

Ситуация вокруг "Матильды" вписывается в ряд других конфликтов последнего времени на ниве культуры: это запрет оперы "Тангейзер", погром выставки Вадима Сидура, недовольство выставочной политикой Эрмитажа. Во всех этих историях видимой силой выступают так называемые "православные активисты", но официальная Церковь не дает оценки происходящего. В лучшем случае выжидательную позицию занимает и Министерство культуры России.

Мы, кинематографисты, особенно старшего поколения, хорошо знаем, что такое цензура, в течение нескольких десятилетий советского времени калечившая судьбы художников и препятствовавшая развитию искусства. Мы не хотим, чтобы наша культура попала под пресс новой цензуры, какие бы влиятельные силы ее ни инициировали. Мы хотим жить в светской демократической стране, где не только согласно Конституции, но и на деле цензура запрещена".

Суть претензий



Депутат Госдумы России, экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская в ноябре 2016 года попросила Генпрокуратуру России проверить фильм, в частности, законность расходования бюджетных средств.

В Русской православной церкви картину о романтической истории из жизни Николая II назвали "клеветой".

Активисты российскго движения "Царский крест" считают фильм "антиисторической подделкой" и "угрозой национальной безопасности"

Фильм "Матильда" повествует о любовных отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Активисты российскго движения "Царский крест" считают его "антиисторической подделкой" и "угрозой национальной безопасности". В поддержку своей позиции они собрали несколько тысяч подписей.

Ответ Учителя



Ранее Алексей Учитель называл действия активистов "глупостью и маразмом", а также замечал, что фильм еще не закончен и его ни один человек не видел.

Еще перед заявлениями Поклонской Учитель говорил, что прокуратура уже проверяла его фильм и не нашла в нем никаких нарушений. "Это уже не первый запрос, уже есть официальный ответ прокуратуры, где сказано, что в фильме все в рамках закона. Но, видимо, никто не знает об этом ответе", – сказал тогда Учитель.

Мнение Кремля

Кремль не хочет становиться стороной в споре вокруг фильма "Матильда" и призывает участников дискуссии обсудить картину после того, как она будет готова, сказал официальный представитель российского президента.

Как заявил Дмитрий Песков, "единственное, что хотелось бы предложить, когда картина будет готова, ее посмотреть всем тем, кто хочет ее комментировать, и уже обменяться с авторами этой картины и с представителями Минкульта мнениями".