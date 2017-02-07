Украинская власть должна сформировать стратегию деоккупации Крыма и части Донбасса, заявляют эксперты и политики. Такая стратегия должна включать не только политическую, но и экономическую, социальную и военную составляющие.

Накануне начала шестой сессии Верховной Рады нынешнего созыва часть парламентских фракций озвучили свое видение приоритетов работы на текущую сессию. Руководитель фракции «Народный фронт» Максим Бурбак среди этих приоритетов назвал стратегию и план действий Украины относительно противодействия вооруженной агрессии и по деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса.

Никакого умиротворения агрессора, вместо этого – слаженные действия

«Президент должен представить такой план и получить поддержку парламента. Никакого умиротворения агрессора, вместо этого – наши слаженные и понятные действия», ‒ говорит Бурбак.

По словам лидера «Народного фронта», народ имеет право знать стратегию и план освобождения Крыма и Донбасса, а власть обязана донести его до украинцев. Во фракции уверены, что среди этих шагов должна быть работа для полноправного членства Украины в НАТО и проведение реформ в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, а также экономические преобразования, опирающиеся на поощрение частной инициативы.

Но что делать с неподконтрольными территориями уже сейчас? Фракция «Самопомощь» изложила свое видение в законопроекте об оккупированных территориях. В документе речь идет о том, чтобы запретить проведение выборов и референдумов на временно оккупированной территории до ее освобождения, определить правовой статус границы временно оккупированной территории и установить ограничения на перемещение через нее товаров, кроме товаров первой необходимости и грузов гуманитарной помощи. Также законопроект предлагает способствовать переводу производственных мощностей на остальную территорию Украины, а также определить порядок пересечения границы с оккупированной территории гражданами.

Среди соавторов документа ‒ вице-спикер Оксана Сыроид. По ее словам, освобождение части Донбасса от оккупации должно начаться с «закрытия линии размежевания» и экономического роста неоккупированной части Украины, а также с окончательного преодоления политического кризиса. Только после этого можно говорить о возвращении контроля над территорией силами украинской армии, отмечает вице-спикер.

Люди должны знать, что преступление будет наказано, а вынужденная коллаборация – прощена

«Потом на эти территории должны зайти представители украинской армии. Зайдя туда, мы должны очистить населенные пункты от оружия, от мин, наркотиков, российской агентуры и российской пропаганды. Следующий шаг ‒ привести туда суд, полицию, пенсионный фонд, учителей. И что важно ‒ осуществить параллельно еще два процесса: наказание и понимание. Люди должны знать, что преступление будет наказано, а вынужденная коллаборация – прощена, ‒ говорит Оксана Сыроид. ‒ Это может и должно продолжаться годами. И только после этого могут состояться выборы».

В то же время, вице-спикер скептически высказывается относительно плана деоккупации, указанного в Минских соглашениях. По ее мнению, от этих сделок «будет лучше всем, кроме Украины».

Депутат от «Народного фронта» и лидер группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук также отмечает, что ограничения торговли с оккупированными территориями должны быть не временными, а прописанными на уровне соответствующего закона.

Политолог Александр Палий, утверждает, что стратегия деоккупации уже есть, и она частично реализуется. Однако не все ее пункты могут быть публичными, добавляет политолог. Попытки же политических сил требовать подготовки и обнародования текста стратегии являются больше пиаром и подготовкой к выборам, чем реальной работой.

Стратегия деоккупации должна быть ‒ но, чтобы враг не знал ее подробностей

«Есть большая разница между шагами, которые приводят к деоккупации и публичной стратегией. Стратегия должна быть, но ее не стоит показывать. Для трезво мыслящего человека ясно, что это стратегия «на истощение врага». Она должна быть ‒ но, чтобы враг не знал подробностей и не мог предупредить эти действия. Это шаги во всех направлениях, от военных до экономических и политических, ‒ предполагает политолог. ‒ Считаю, что эта стратегия и она реализуется. Некоторые из этих действий мы можем видеть, в частности в деятельности украинских дипломатов».

Ранее заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука анонсировал появление такой стратегии и подчеркивал, что ее содержание не будет публичным.

Премьер Украины Владимир Гройсман тем временем заявляет, что стратегия деоккупации уже заложена в план действий правительства до 2020 года. Впрочем, текст документа свидетельствует, что в основе шагов по деоккупации ‒ реинтеграция жителей оккупированных территорий и экономический рост Украины.

Стоит ли начинать, пока Путин является президентом России?

Предпосылки для возвращения Крыма и Донбасса ‒ это ослабление России и то, что украинские территории, которые она содержит, становятся все дороже. Так считает народный депутат и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. По его мнению, российскому президенту Владимиру Путину становится все сложнее содержать Крым и Донбасс.

Ранее глава МИД Украины Арсен Аваков на встрече с руководством Государственной пограничной службы призвал пограничников готовиться к процессу возврата контроля над оккупированными районами Донбасса. Но по его словам не понятно, речь идет о «военном» или о «дипломатическом» возвращении контроля над этими территориями.

Российские чиновники при каждом удобном случае заявляют, что «вопрос Крыма закрыт». Однако они в этих заявлениях опираются на «референдум», легитимность которого не признает большинство стран мира.

Говорить о полной деоккупации вряд ли можно, пока в Кремле у власти будет оставаться Владимир Путин

Работа для возвращения оккупированных территорий растянется на годы, и говорить о полной деоккупации вряд ли можно, пока в Кремле у власти будет оставаться Владимир Путин, утверждает в своем последнем интервью бывший премьер-министр, а ныне представитель Украины на переговорах в Минске Евгений Марчук.

Он также говорит о том, что Украине придется пойти на компромиссы, но нужно определить их границы. По его словам, можно говорить о взаимопонимании с гражданскими лицами, которые вынужденно проживали на оккупированной территории и работали на предприятиях, контролируемых пророссийскими сепаратистами; одновременно амнистия тех, кто брал в руки оружие и совершал другие преступления, недопустима. Выборы придется проводить до завершения процесса деоккупации, но не раньше, чем через четыре года после полного прекращения огня, считает Марчук.

Война, дипломатия и «гибридный путь» деоккупации

«Хорватский» вариант деоккупации на основе военного сценария, ‒ единственно возможный в контексте национальных интересов Украины. Об этом говорит председатель подкомитета по вопросам военной безопасности и обороны парламентского комитета по национальной безопасности и обороне, зампредседателя фракции «Народный фронт» Юрий Береза.

«Другого варианта Украина не может рассматривать. Накопление сил и потом ‒ выход Украины на свои государственные границы. Вытеснение российских войск за пределы Украины. А дальше ‒ полицейская операция. Хотим или не хотим, чтобы чувствовать себя в безопасности, нам придется строить укрепления, накапливать силы, то есть закрывать границу с Россией», ‒ признает депутат и ветеран украинской военной операции в Донбассе.

Юрий Береза считает важным элементом деоккупации необходимость экономических реформ. По его словам, в пользу Украины уже играет то, что разница уровня жизни по обе стороны фронта увеличивается, а украинская экономика демонстрирует рост на фоне падения экономических показателей России. Депутат добавляет, что Россия не прекратит информационную войну против Украины и будет пытаться расколоть ее изнутри, как это удалось в начале 20-го века. И он призывает украинских политиков и все ветви власти к слаженной работе.

Наши экономические, социальные, моральные успехи приближают крах империи

«Наши экономические, социальные, моральные успехи приближают крах империи. Но нам не надо надеяться, что мы от «кремлевского обкома» перейдем к вашингтонскому обкому. Кроме нас самих мы никому больше не нужны», ‒ заключает Береза.

Военный эксперт Олег Жданов говорит о трех сценариях деоккупации: военном, дипломатическом и смешанном, когда после определенных дипломатических успехов на Донбассе начинает действовать не армия, а полицейская миссия. Военный сценарий предусматривает мощную контрнаступательную операцию, а также, если все будет сделано правильно, именно этот сценарий предполагает наибольшее количество жертв, предупреждает Жданов. Но лучшим началом деоккупации Жданов считает юридические и дипломатические шаги Украины, которые бы запустили международные безопасностные механизмы.

«Надо признать на весь мир, что это за события: либо конфликт с группами лиц (тогда это гражданская война), либо внешняя агрессия. И действовать надо безотлагательно. ООН и другие мировые институты не смогут игнорировать эту ситуацию, и вынуждены будут запустить международные механизмы деоккупации, как это имело место в отношении балканских стран, в частности», ‒ говорит Жданов.

Он призывает не преувеличивать риск того, что Россия начнет полномасштабное вторжение после судебных решений об оккупации ею украинских территорий. «Риск открытого вторжения есть, но посмотрите на Грузию. Она признала факт оккупацией и разорвала дипломатические отношения с Россией. И сейчас конфликт заморожен. К тому же, у России сейчас нет возле украинских границ группировки даже для заметного расширения зоны ее контроля на Донбассе», ‒ указывает эксперт. По его словам, в США и в Германии поняли, что санкции ‒ удобный инструмент давления на Россию, и планируют их и впредь.

В плане государственной стратегии освобождения оккупированных территорий уже есть определенные наработки, утверждает Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Он ссылается на правительственный план мероприятий, который можно считать частью общегосударственной схемы деоккупации. Приоритетом должна быть интеграция населения, находящегося сейчас в оккупированных районах, утверждает чиновник.

Украина сегодня один на один со страной с мощным ядерным потенциалом, у которой не принято считать человеческие потери

«Изначально мы говорили, что эти регионы ‒ это тоже Украина. Мы должны заботиться о правах и свободах людей, проживающих на территориях Донецкой и Луганской областей. Каждый пример: рассматривается ли хорватский, или какой-то другой ‒ очень приблизительны. Потому что Украина сегодня один на один со страной с мощным ядерным потенциалом, мощным человеческим потенциалом, со страной, у которой не принято считать человеческие потери, условно говоря. Поэтому мы должны быть очень тщательными и аккуратными в таких выражениях как военное положение, как страна-оккупант, потому что в этом плане может случиться так, что линия фронта может измениться не в нашу пользу», ‒ признает Юсуф Куркчи.

Между тем, эксперт по вопросам безопасности Юрий Костюченко отмечает, что стратегия деоккупации должна включать комплекс шагов во всех сферах, от военной до социальной и дипломатической. Но условием для начала реальной деоккупации должен стать консенсус внутри политических элит и гражданского общества, чтобы Украина могла мобилизовать все свои ресурсы для деоккупации. Сейчас политического консенсуса нет, а общественный ‒ является частным, поэтому о предпосылках для деоккупации Донбасса и Крыма говорить рано, заключает аналитик.