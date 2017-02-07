Надежен ли украинский тыл в противостоянии с Россией?

После бурных событий 2014-го ‒ начала 2015 года прошло немного времени. Для Украины, казалось, это были относительно спокойные времена. На «восточном фронте» бои начали стихать. По крайней мере, происходило не то, что раньше. Россия занималась несколько другими делами, в частности, войной в Сирии. На самом деле война на Донбассе не прекращалась. Там и дальше стреляли ‒ разве что меньше. И меньше об этом говорили в новостях.

Напоминание из Авдеевки

Обострение в конце января ‒ начале февраля нынешнего года военной ситуации на Донбассе для некоторых упало как снег на голову. Бои возле Авдеевки показали, что война никуда не делась. Просто о ней некоторые «забыли».

Получив почти двухлетнюю передышку, Украина (имеется в виду не только «верхи», но и «низы») мало сделала для того, чтобы перевести на «военные рельсы» и экономику, и общество в целом.

Иногда создается впечатление, что украинцы жили и живут в мирное время. Да, перед боями в Авдеевке многие украинцы бурно отмечали и Новый год, и «три праздника, которые пришли в гости» ‒ колядовали, щедровали. Кто-то во время колядования зарабатывал, собирая деньги себе в карман, кто-то собирал деньги «на церковь». Но что-то не припомню, чтобы колядники собирали деньги для солдат, которые воюют на Донбассе. А стоило бы это сделать! Разве нет?

Вообще видим, что волонтерство «пошло на убыль». Потеря к нему интереса ‒ это симптом. К сожалению, симптом неутешительный. Общество как бы успокоилось. Чем-то оно стало напоминать страуса, который прячет голову в песок, чтобы не видеть опасности.

Но дело не только и не столько в волонтерстве...

Украинский тыл

Много ли сделала власть для того, чтобы мобилизовать общество на войну? Проведены ли реформы, которые бы позволили эффективно заработать экономике? Нет к сожалению. Есть, скорее, экономические эксперименты с «колебанием доллара» и поднятием цен на коммунальные услуги. Кажется, пока это единственные реальные «реформы».

В последнее время все больше встречаю разнообразной рекламы перевозчиков, которые предлагают доставку людей на работу в... Россию

Созданы ли за этот период новые рабочие места? Наоборот, идет уничтожение среднего и малого бизнеса, который дает работу значительному количеству людей. Еще более привычной стала для украинцев работа за рубежом. В последнее время все больше встречаю разнообразной рекламы перевозчиков, которые предлагают доставку людей на работу в... Россию. И это в условиях реальной войны с этой страной.

Разве не работают в Украине до сих пор российские коммерческие структуры? И разве Украина не торгует с Россией? Даже торгует с оккупированными территориями! Разве туристические фирмы не организовывали поездки украинцев в Крым? Дошло даже до того, что в Днепре подняли вопрос о запрете рекламы отдыха в Крыму.

Гуманитарные образовательные программы в Украине, по большому счету, остаются постколониальными, где страна так или иначе рассматривается в орбите влияния России

Возьмем сферу образования. Не буду говорить о тех реформах, которые в ней будто бы проводились и которые вызывают немало вопросов. Это отдельная тема. Вопрос в другом. Было ли изменено содержание образовательных программ, прежде всего гуманитарных, с учетом того, что мы находимся в состоянии реальной войны с Россией? К сожалению, гуманитарные образовательные программы в Украине, по большому счету, остаются постколониальными, где страна так или иначе рассматривается в орбите влияния России. Поэтому неудивительно, что даже молодые украинцы осмысливают реалии жизни с помощью российских или советских символов. Например, чего стоило сравнение Донецкого аэропорта с обороной Сталинграда! Боюсь, что понимания этой серьезной проблемы нет на уровне «образовательных верхов». А здесь, кстати, возникают «простые» вопросы. Может ли человек, у которого сформировано «российскоцентричное» видение мира, воевать с российским агрессором? Конечно, не все здесь зависит от школы. Но от нее тоже. И очень многое.

Наконец возьмем украинские масс-медиа. Во время недавнего обострения ситуации на Донбассе я специально заходил на сайты Первого украинского и Первого российского телеканалов, просматривал некоторые их передачи, преимущественно на темы политические, и сравнивал их. Это же каналы государственные, соответственно, они проводят государственную информационную политику. Если на Первом российском наблюдал агрессивную антиукраинскую пропаганду, которая подавалась достаточно профессионально, то украинский Первый телеканал «радовал» непрофессионализмом. И информация о событиях в Авдеевке, а также обсуждение этих событий, давались на этом канале «вяло» и скучно. Честно говоря, становилось стыдно за украинскую «первую кнопку». Неужели за время войны с Россией, которая длится почти три года, нельзя было сделать соответствующие изменения на Первом телеканале? Сделать его и более профессиональным, и патриотическим, и, наконец, более наступательным в плане информационном.

Большинство украинских масс-медиа навязывают гражданам российское видение мира

О большинстве коммерческих телеканалов и СМИ, вероятно, нет нужды говорить. Для них, так кажется, война на Донбассе не интересна или малоинтересна. Зато интересны развлекательные шоу, которые не сильно отличаются от подобных шоу в российских масс-медиа. К тому же часто эти шоу проводятся на русском языке. И далее в Украине радиостанции и музыкальные телеканалы массово транслируют российскую или русскоязычную попсу. Словом, большинство украинских масс-медиа навязывают гражданам российское видение мира.

Я не являюсь военным и мне трудно судить, как на самом деле происходили недавние бои на Донбассе, где украинские военные побеждали, а где проигрывали. И понятно сегодня, что там для Украины не произошло военной катастрофы, украинские войска, несмотря на различные проблемы, научились воевать и даже наступать. Чего-то научилась и власть в Украине, которая сумела привлечь внимание к этому вопросу на международном уровне.

Но для того, чтобы успешно воевать, необходимо не только мужество и мотивация воинов. Для этого нужен надежный тыл, над которым еще надо в Украине работать и работать. Ведь войны выигрываются не только на фронте.

Петр Кралюк, проректор Острожской академии

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода