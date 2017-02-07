«Схемы», расследования: VIP-клиенты Николая Злочевского (видео)

Николай Злочевский – один из тех, кто сказочно обогатился при президентстве Януковича. Будучи министром экологии, он масштабировал свой бизнес до размеров крупнейшей частной газодобывающей компании в стране. Лицензии на разработку газовых месторождений фирмам Злочевского согласовывало министерство, которое он сам же и возглавлял. После Майдана он бежал из страны. Но через три года его бизнес работает как часы. Самого Злочевского снято с розыска, уголовные дела закрыты одно за другим. Без согласия высшего руководства государства такие решения в Украине обычно не принимаются. Если это договоренность – то о чем она? Участники газового рынка предполагают, что Злочевский мог уступить часть своего бизнеса в обмен на неприкосновенность. Но анализ публичной структуры собственности его компаний пока не подтверждает эти слухи. По какой еще причине окружению президента может быть выгодно, чтобы бизнес Злочевского, законность создания которого остается под вопросом, бесперебойно добывал и продавал газ в Украине? Возможно, они сами покупают этот газ для нужд своего бизнеса? Мы получили доступ к отчетам компаний группы Burisma за 2016 год, и проанализировали, кто покупает газ у фирм Злочевского. И наша гипотеза подтвердилась. Расследование Александра Черновалова. Передача «Схемы. Коррупция в деталях» – телевизионная программа журналистских расследований. Совместный проект Радіо Свобода и «UA:Перший».