После подорожания с 1 января стоимости проезда в железнодорожном транспорте аннексированного Крыма очередь постепенно доходит и до маршрутных автобусов. Подконтрольные России власти Симферополя заявляют о переходе на регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам. Это означает, что расценки на проезд в городских маршрутках теперь будут устанавливать перевозчики, а не местные власти, как это было ранее. При этом чиновники не исключают, что после перехода на новую систему стоимость проезда в городе может увеличиться.

О предстоящих изменениях в работе городского транспорта крымским журналистам сообщил глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Ведомство изменило нынешнюю схему регулярных пассажирских перевозок. Теперь здесь будет действовать нерегулируемый тариф. Нововведение опробуют на 25 городских маршрутах. Стоимость проезда на них, по словам Бахарева, не сможет повыситься более, чем до 16 рублей. На данный момент проезд в городском транспорте, напомним, составляет 12 рублей.

Городской максимум

Необходимость пересмотра правил работы городского транспорта в Симферополе предусмотрена российским законом, который вступил в силу в январе нынешнего года. На нерегулируемый тариф здесь планируют перевести 25 маршрутов. Перевозчиков, которым доверят самостоятельно регулировать тарифы на свои услуги, чиновники определят по результатам конкурса, который состоится в начале марта.

«6 марта должен состояться конкурс. 25 маршрутов, которые ранее не имели договоров либо там не было перевозчика, мы выставляем на конкурс на нерегулируемый тариф. Это не должно никого пугать, нерегулируемый тариф имеет верхнюю планку. Причем согласована позиция с Советом министров (Крыма – КР), что это будет максимум 16 рублей – при условии, что перевозчик сможет подтвердить ее расчетами. Пока мне цены более 12,37 рублей никто не предоставил», – утверждает Геннадий Бахарев.

Информация о 25 маршрутах без перевозчика либо с незаключенными договорами не менее интересна, чем будущая стоимость проезда на них. По данным администрации Симферополя, всего в городе утверждены и действуют 69 маршрутов. Выходит, что без перевозчика на данный момент остаются 36% из них. Не удивительно, что симферопольцы жалуются на отсутствие городского транспорта в различных уголках города, особенно в ночное время.

Многие районы Симферополя и пригороды лишены троллейбусной сети

«Единственный городской транспорт, который пытается соблюдать графики движения до 23:00 – транспорт ГУП «Крымтроллейбус», однако многие районы города и пригороды лишены троллейбусной сети. Налицо невыполнение перевозчиками своих обязанностей о работе в вечернее время, что ставит в крайне затруднительное и небезопасное положение жителей города», – пишет в Facebook местный журналист Максим Грознов.

Маршрутки Симферополя: пьянство и хамство

В последнее время в крымских СМИ появились сообщения о том, как водителей маршруток либо ловят в пьяном виде за рулем, либо увольняют из-за хамства по отношению к пассажирам.

Начальник управления транспорта подконтрольной России администрации города Андрей Шабалин тоже рассказывает, что пассажиры симферопольских маршруток довольно часто жалуются на хамство водителей.

«Жалоб поступает много. Отчасти я вижу в этом плюс, ведь люди видят, что идет диалог. Увольнение – редкое явление. В зависимости от тяжести того или иного случая. Решение об увольнении принимает сам перевозчик. Если один и тот же водитель неоднократно попадается, тогда принимается решение «расстаться», – заявлял он крымским СМИ.

Главный вопрос: каких тарифов ожидать от перевозчиков после того, как они сами начнут их формировать – остается открытым

В виду того, что ситуация с обслуживанием пассажиров в симферопольских маршрутках не меняется, горожане недоумевают, почему им предлагают платить за проезд больше. Но главный вопрос: каких тарифов ожидать от перевозчиков после того, как они сами начнут их формировать – остается открытым. Владельцы предприятий, которые работают на маршрутах Симферополя, пока на эту тему публично говорить не готовы. Вероятно, ожидают результатов конкурса, объявленного администрацией города.

Ситуацию с перевозками в городе недавно раскритиковал глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов.

«Невооруженным глазом видно, что никто из перевозчиков не собирается и не имеет желания выполнять свои обязанности. Как только подобные товарищи чувствуют, что контроль ослаблен, тут же садятся на шею и паразитируют на пассажирах, экономя деньги. Перевозчики, получившие паспорта и подписавшие договоры на осуществление деятельности, не получают автоматическую индульгенцию. Если кто-то не хотел или не может перевозить людей, то он может написать соответствующее заявление», – заявлял он.



Что ждет симферопольцев

В то же время заместитель председателя общественной организации «Москонтроль» Юлия Рублева считает, что у перевозчиков не будет необходимости серьезно завышать тарифы на свои услуги после перехода на нерегулируемый тариф.

«Если в Симферополе будет качественно предоставлена услуга муниципального и городского общественного транспорта, который тарифицирован, я думаю, люди возражать не будут. И тогда это будет конкурентная основа для частных перевозчиков. Когда они будут видеть, что по маршруту – хорошая транспортная развязка и есть автобусы, то они не будут повышать совсем серьезно свои тарифы», – отметила она в комментарии Крым.Реалии.

Вместе с тем, по ее словам, введение нерегулируемых тарифов на перевозки несет в себе и определенные риски для горожан.

Главное, чтобы власти не сделали так, что муниципального общественного транспорта в городе не будет, а у пассажиров не останется выбора, как ездить на дорогом транспорте

«История, связанная с тем, что тарифы перевозчиков не регулируются, не совсем нормотворческая. Потому что российское антимонопольное законодательство все-таки должно следить за контролем повышения, легализации тарифов и предоставляемых услуг. Но есть муниципальный транспорт со своей тарификацией, которая повышаться не будет. Главное, чтобы местные власти не сделали так, что муниципального общественного транспорта в городе не будет, а у пассажиров не останется выбора, как ездить на дорогом транспорте», – говорит Рублева.

Выбор у горожан, по словам эксперта, останется до тех пор, пока в Симферополе будут сохраняться маршруты с тарифами, подконтрольными чиновникам.