Украинский вопрос: Трамп принял сторону России?

В международной прессе много публикаций о том, что администрация Дональда Трампа выстраивает свой подход к конфликту в Украине и как на это влияет стремление нового американского лидера выстроить лучшие отношения с Россией. Также есть публикации, в которых ставится вопрос: не трактует ли Кремль некоторую неопределенность политики Трампа по Украине как мандат на то, чтобы действовать на свое усмотрение на постсоветском пространстве? В информации от американских СМИ появились оттенки, что в последней вспышке насилия на Донбассе свою долю вины несет и Киев, ведь украинские войска, как и поддерживаемые Кремлем сепаратисты, иногда делают вылазки в «серую зону», которая разделяет позиции обеих сторон.

Газета The New York Times пишет, что, похоже, президент США Дональд Трамп принял сторону России в своих высказываниях относительно Украины.

Трамп, отмечает журнал, сказал, что не обижен вспышкой боевых действий в Украине, которая произошла через день после его разговора с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что «мы точно не знаем, что это было».

В интервью телекомпании Fox News, показанном в понедельник, Трамп сказал о сепаратистах на востоке Украины: «Мы не знаем, можно ли их контролировать? Или они неподконтрольны? Такое тоже бывает. Мы собираемся разобраться, я был бы удивлен, но мы посмотрим».

По мнению газеты, высказывания Трампа были последним признаком, что его стремление к более теплым отношениям с Россией, возможно, влияют на его взгляд на конфликт в Украине, где вооруженные силы, вышколенные и оснащенные частично и армией США, противостоят поддерживаемым Россией сепаратистам.

Газета сообщает, что официальная Москва отрицает участие в трехлетнем конфликте, несмотря на показания, что она предоставила вооружение и живую силу для поддержки сил сепаратистов в восточной Украине.

The New York Times отмечает, что стремление президента Трампа к дружелюбным отношениям с президентом Путиным обеспокоило украинских чиновников, которые опасаются, что давление, которое оказывал бывший президент США Барак Обама на Россию, чтобы она вывела свои скрытые военные силы из Украины, может испариться.

«Украинская дилемма Трампа» ‒ это заголовок в американском журнале US News & World Report, а подзаголовок говорит, что российский президент Владимир Путин, похоже, считает, что Дональд Трамп дает ему поле для маневра в Украине.

Издание пишет об обострении на прошлой неделе в Авдеевке и обмене обвинениями между Киевом и Москвой в адрес друг друга.

«Есть вполне достаточная причина принять версию событий Киева, учитывая значительные и убедительные свидетельства вмешательства России в восточной Украине. Но, вероятно, самым убедительным доказательством утверждений, что Россия раскручивает нынешнюю пружину насилия, есть простой аргумент: это тесно совпадает с нарастающей оттепелью в отношениях Вашингтона и Москвы», ‒ говорится в статье.

Трамп дал понять, что готов дать российскому лидеру широкое поле в «ближнем зарубежье» России

Издание отмечает, что последний виток насилия на Донбассе начался только через час после долгожданного телефонного разговора между президентами Путиным и Трампом, во время которого, как утверждает журнал, новый американский президент дал понять, что готов дать российскому лидеру широкое поле в «ближнем зарубежье» России.

Это ставит Белый дом на развилку перед серьезной дилеммой, отмечает газета, добавляя, что уже существуют подозрения, что Трамп планирует построить более примирительные отношения с Россией. «Как показывают недавние события на Донбассе, Путин и его правительство четко объясняют это стремление как мандат к большей свободе действий против Украины ‒ и потенциально ‒ относительно других бывших советских республик также», ‒ читаем в статье.

«Сейчас неясно, правильно ли Россия считывает внешнюю политику США. Но продолжающееся молчание администрации Трампа может дать Путину, как и всем остальным, впечатление, что именно так и есть», ‒ пишет US News & World Report.

Американское аналитическое издание Foreign Policy разместило статью, в которой утверждается, что вина за вспышку насилия на востоке Украины также лежит и на Киеве.

В статье говорится, что не прошло и двух недель со времени инаугурации президента Дональда Трампа, как полномасштабные боевые действия снова возобновились на востоке Украины.

«Но влияние избрания Трампа на дело войны и мира на Донбассе двояко. Речь идет не только о российской агрессии, которую усилило президентство Трампа, говорят аналитики. Киев также стал менее склонным к компромиссам на фоне того, как у него усилилась неопределенность относительно политики Вашингтона в отношении конфликта», ‒ читаем в статье.

Издание отмечает, что Киев возложил вину за последнюю вспышку боевых действий на Россию и этому есть доказательства ‒ в частности, наращивание военного присутствия в Ростовской области России вдоль границы с Украиной. Однако, как отмечает издание, в отличие от предыдущей полномасштабной конфронтации, сейчас нет признаков того, что регулярные российские войска принимали участие в боевых действиях.

Foreign Policy говорит, что продвижение вперед украинских сил также способствовало последней вспышке войны.

Украинские войска осуществляли постоянные вылазки в «серую зону» ‒ на никем не контролируемую территорию вдоль линии фронта

По данным издания, с прошлой осени украинские войска осуществляли постоянные вылазки в «серую зону» ‒ на никем не контролируемую территорию вдоль линии фронта. А сепаратисты со своей стороны в последнее время также стали совершать собственное вторжение в «серую зону».

«Следствием этого является то, что «серая зона» в восточной Украине стала чувствительной к возгоранию (конфликта – КР): во многих местах лишь несколько метров разделяют правительственные войска от поддерживаемых Россией сепаратистов», ‒ читаем в Foreign Policy.

Издание также отмечает, что ОБСЕ и другие организации подвергли критике обе стороны, опасаясь, что территория между боевыми позициями сторон, все уменьшается, что может привести к возобновлению насилия.

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