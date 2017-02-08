Резервация протеста

В Симферополе при проведении одиночного пикета с требованием отставки пророссийского главы администрации города полиция задержала активиста. Через некоторое время активиста отпустили, он разместил видео своей полемики с полицией в Фейсбуке, и пользователи соцсетей начали активно комментировать произошедшее. Причем комментарии занимают в десятки раз больше места, чем сухое изложение события, ну, а накал страстей, как водится, такой, что само видео пикета выглядит на фоне фейсбучного обсуждения айсбергом, тающим в пузырящейся лаве вулкана.

Крымские радетели России восхищаются отвагой активиста: «... вы просто Герой нашего времени)))) Преклоняюсь!». Вздыхают, что невспашечка, мол, вышла при возвращении в родную гавань: «Да, не такого правового расклада ожидали крымчане после крымской весны... Думали, будем жить в правовом государстве, а получилось совсем наоборот: рот народу затыкают, никакого свободомыслия и демократии...». Советуют: «…не пробовали видеосъемку вести не вторым человеком, а прицепить камеру на митингующего?».

Украинские же читатели злорадствуют, напоминая, что, заказав в постсоветской столовке комплексный обед с российской государственностью на первое, отвертеться от второго и третьего уже не получится, все принесут согласно меню, пусть даже не на одном подносе. И что полицейский произвол – это только котлета с макаронами, а будет еще и компот, и булочка.

В дискуссионной рубке диванные кавалеристы великолепны, что тут говорить! Особенно когда хвалятся, как, проходя мимо пикетчика, незаметными для полиции жестами выражали солидарность с активистом: «…прохожие большими пальцами показывали ему свою поддержку…». Да и само видео очень познавательно – наглядно видна трехлетняя эволюция российских силовиков в Крыму от напалма к паяльнику, которым нынче точечно и мгновенно выжигается любое недовольство властями. А как замечателен порыв старшего лейтенанта полиции, мягко пытающегося взять на себя тяжкое бремя городской власти и вместо мэра побеседовать с активистом о проблемах Симферополя в уютном полицейском участке, освободив тем самым творческий потенциал главы симферопольской администрации для следующих проектов! И сам старлей, своей бородкой напоминающий морского офицера времен Русско-японской кампании, выглядит колоритно и интеллигентно…

В целом же на страницах Фейсбука «крымнашевский» народ сдержанно сочувствует активисту, порывисто восхищается его смелостью, деликатно стараясь при этом не задеть власть, аккуратно порицает полицию, корректно ругает городскую администрацию. Иногда и крымскому начальству достается, но дальше ни шагу! Даже на цыпочках. Чего стоит только этот очень вовремя приостановленный ряд из комментария к посту о пикете: «… Бахарева , Константинова, Аксенова,...Всех гнать в шею!!!» Какой праведный и в то же время пристойный гнев, какая вовремя снятая с огня ярость благородная – главное, чтобы не вскипела! При этом хороший стиль комментариев, грамотный русский язык, полнейшая эмпатия к собеседникам, никаких тебе «мразей», «тварей» и прочего лексикона, летящего как грязь из-под колес в комментариях по поводу событий в Украине.

Господи, понадобилось всего три года, чтобы пародией на протест симферопольцы стали восхищаться примерно так, как восьмиклассник в сочинении описывает подвиг героев-панфиловцев – постоянно оглядываясь через плечо на учителя и незаметно сверяясь с учебником!

Режим не спит, и тех, кто действительно сопротивляется диктатуре, ждет клетка

Понятно, что режим не спит, что тех, кто действительно сопротивляется диктатуре, ждет клетка, что длинные языки соцсетей укоротила соответствующая статья, но, ребята, это же ваша власть, вы ее так приветствовали, так радовались, почему же теперь шепотом?

Честь и хвала храбрецам, выходящим с плакатиком на площадь, но почему вы все время говорите и пишете на этом плакатике о чем-то соседнем, несущественном, второстепенном? Почему подобный протест всегда выглядит как замаскированное изъявление верноподданности режиму? Не проявлением лояльности мелкому чиновнику, на котором как раз позволено «оттянутся», а демонстрацией настоящей, с придыханием, «народной любви» к государю? Почему вместо того, чтобы тявкнуть и тут же лизнуть вы никак не назовете главную причину своих бед? Главного виновника? Что, боязно? Или стыдно, потому как сами соучастники?

Кстати, можно и просто промолчать. Не скулить по волосам, коли сняли голову. Но ведь так хочется, чтобы хоть изредка считали за людей, не правда ли?

А вот это дудки. Подождите, если режим протянет еще пару лет, то даже недостаточно патриотичное поедание традиционной «фронтовой» гречневой каши в Гагаринском парке после парада «Бессмертного полка» будет считаться вызывающим поведением, направленным на дискредитацию районной администрации и оскорбление памяти «дедывоевали». С прибытием наряда полиции, протоколом и всеми вытекающими последствиями.

Смотрю видео, читаю комментарии – и чувствую, что все это мне что-то напоминает. Акция, полиция, публикации, комментарии. Причем всплывают какие-то образы из далекого детства, когда я из всего политбюро знал, да и то не твердо, одного Брежнева, зато героев Майн Рида и Жюля Верна мог перечислить наизусть.

И тут я вспомнил! Телепередача «Клуб кинопутешественников», единственное, по сути, тогда окно в большой мир нашей планеты! Ведь максимумом, что позволялось иногда увидеть советскому человеку в воспеваемые ныне годы «застоя», были Крым и Прибалтика. Поэтому каждое воскресенье вся семья, а частенько вместе с соседями (телевизор-то был не в каждой квартире), чинно рассаживалась рядком на скрипучих стульях перед телевизором и целый час без всякого попкорна молча смотрела на всяческие чудеса из дальних стран и морей. Как правило, в каждой передаче был сюжет из жизни простых людей. И иногда показывали, как в разных уголках земного шара простые люди ловят себе на пропитание рыбу.

Тогда-то от ведущего «Клуба путешественников» Владимира Шнейдерова, а затем и от сменившего его Юрия Сенкевича я и узнал, что многие племена, которые никогда не слышали друг о друге и обитают в разных концах Земли, придумали для ловли рыбы что-то типа загона. Иногда это частокол, вбитый в дно речки, иногда огороженное сетью пространство, иногда плетеная из прутьев корзина с крышкой. В России такие корзины называют верши (ударение на первый слог) или морда, в Литве – вентерь, на Полтавщине – ятер (ударение тоже на первый слог). Главный принцип такой ловушки – легко войти, невозможно выйти. Ну и рыбка всегда свежая под рукой, далеко ходить не надо – в корзине-ловушке живая трепещется, ждет очереди на сковородку. При этом в ловушку-загон рыба иногда заплывает сама, а иногда ее загоняют разными способами.

Реальный протест плавно трансформируется в виртуальный

Так вот, «крымнашевский» сегмент Фейсбука мне все больше напоминает этакую ловушку-морду-вершу, в которую из административных зданий, судебных залов, с улиц и площадей крымских городов настойчиво и без большого шума отжимаются все мало-мальски недовольные властью. При этом многие отправляются в виртуальный мир сами и уже стараются из него не выбираться. Реальный протест плавно трансформируется в виртуальный. Рецепт трансформации прост – мгновенная и очень жесткая силовая и судебная реакция на любое реальное проявление недовольства и совершенно либеральное отношение к дебатам в Интернете. Таким образом достигается сразу несколько целей – потенциальные повстанцы убираются с улиц, где к ним могут присоединится другие недовольные, сохраняется иллюзия каких-то гражданских свобод, выпускается «пар». И, само собой, все потенциальные «мыслепреступники» полностью контролируются, а возникшие у некоторых пользователей «аберрации мышления» тут же с помощью штатных «кибербойцов» корректируются и переводятся в удобные для властей формы.

Напуганные российские руководители пытаются добиться от подконтрольного населения обратной реакции: чтобы на самое дикое насилие со стороны властей люди реагировали лишь затухающей перепалкой в Фейсбуке

Ну и вишенкой на торте – возможность просто выключить при необходимости Интернет одним поворотом рубильника. Когда-то несколько сообщений в сети за несколько часов собрали на Майдане десятки тысяч человек. Теперь жутко напуганные российские руководители пытаются добиться от подконтрольного населения обратной реакции: чтобы на самое дикое насилие со стороны властей люди реагировали лишь затухающей перепалкой в Фейсбуке. Примерно так, как в одном из комментариев: «…Очень смело! Поддерживаю, хотя бы здесь!».

И еще одна цитата: «…Нынче, выражать не то чтобы протест, даже робкое недовольство – чревато. Худые времена, однако».

Да уж…

Максим Кобза, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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