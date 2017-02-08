Много уже понаписано о зарегистрированных в Верховной Раде Украины языковых законопроектах. Но для многих непонятно, откуда они будто бы вдруг появились, почему именно сейчас, почему авторы не объединятся и тому подобное. Эти обстоятельства кажутся мне далеко не мелочными, тем более, что мне пришлось видеть это изнутри, они могут объяснить причины такой внезапной и конкурентной, как в спринтерском забеге, регистрации на сайте парламента двух из трех законопроектов.

Кто внимательно ознакомился с законопроектом №5669 «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине» и законопроектом №5670 «О государственном языке», которые были зарегистрированы в один и тот же день, 19 января этого года, могли заметить большое сходство между ними как по содержанию и объему, так и по структуре. Объяснение простое: оба законопроекта имеют в основе законопроект, подготовленный в 2012 году Сергеем Головатым и Оксаной Сыроид.

Первоначальный вариант зарегистрировал и представил на пресс-конференции в конце своей депутатской каденции в августе 2012 года Сергей Головатый. Следующие парламентские выборы были назначены на октябрь 2012 года, поэтому шансы у этого законопроекта попасть в повестку дня Верховной Рады Украины были минимальны.

Поэтому депутаты следующего, VII созыва, Владимир Яворивский, Мария Матиос, Ирина Фарион и Андрей Ильенко зарегистрировали этот же законопроект почти без изменений с тем же названием «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине» 10 января 2013 года под №1233. Через две недели, 23 января того же года, был зарегистрирован доработанный проект и указано авторство Сергея Головатого, Оксаны Сыроид и упомянутых депутатов. Этот законопроект также не был рассмотрен в парламенте.

Далее была довольно длинная пауза. Ряд общественных организаций осенью 2015 года инициировал создание рабочей группы по подготовке нового языкового закона. Кроме меня, туда вошли координатор группы Максим Кобелев, Тарас Шамайда, Сергей Оснач, Святослав Литинский, Роман Матис, Алексей Куренной, Александр Иванов, Ирина Черногуз, Роман Головенко, Кристина Потапенко и еще несколько человек.

Параллельно я инициировал встречу с заместителем председателя Верховной Рады Украины Оксаной Сыроид, чтобы понять, почему она на втором году своего депутатства не регистрирует продукт своего интеллектуального труда. Оказалось, что она также начала первые шаги в этом направлении, сменив подходы: вместо одного законопроекта ‒ два: о государственном языке и о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Состоялись три рабочие встречи Оксаны Сыроид с инициаторами языкового законопроекта от общественности.

«Осада» Министерства культуры продолжалась месяца четыре

Еще одна параллель ‒ инициирование совместно с несколькими общественными активистами создания Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при Министерстве культуры Украины. «Осада» Министерства культуры продолжалась где-то месяца четыре и началась при Вячеславе Кириленко, а закончилась при министре Евгении Нищуке. Когда наконец-то был создан Коордсовет в июле 2016 года, на его втором заседании создали языковую рабочую группу по доработке законопроекта о государственном языке под председательством известного юриста, профессора Владимира Василенко.

И тут встал вопрос об интеграции инициатив. После недолгих дискуссий был, во-первых, принят подход Оксаны Сыроид о двух законопроектах, во-вторых, предложено войти в рабочую группу большинству общественных активистов, уже работавших над законопроектом, и в-третьих, коллегиально решили писать законопроект о государственном языке не с нуля, а отталкиваясь от законопроекта Головатого-Сыроид. В рабочую группу были привлечены бывший народный депутат Юрий Гнаткевич, директор Института украинского языка НАН Украины Павел Гриценко, заведующий отделом языков Института языкознания НАН Украины Богдан Ажнюк.

Работа над законопроектом №5670 «О государственном языке» продолжалась почти 4 месяца, с сентября по декабрь 2016 года. Рабочая группа собиралась, как правило, два раза в неделю в помещении Министерства культуры и понемногу вносила правки, начиная с преамбулы. Несколько заседаний посетил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ярослав Лесюк. Через некоторое время он перестал приходить и дал понять, что будет регистрировать свой законопроект, хотя ему было предложено стать соавтором законопроекта №5670. Учитывая то, что он получил от нас один из рабочих вариантов этого законопроекта, то были опасения, что народный депутат может быстрее выложить на парламентский сайт какой-то свой вариант.

К сожалению, произошло то, чего мы опасались, однако хорошо, что он не взял за основу законопроект рабочей группы. Собственно, Ярослав Лесюк первым зарегистрировал свой законопроект №5556 «О языках в Украине». Это произошло 19 декабря 2016 года, а в последние два пленарных дня 22 и 23 декабря он активно собирал по залу подписи других народных депутатов.

Почти как в спринтерском забеге

Через месяц довольно неожиданно, почти как в спринтерском забеге, были зарегистрированы два законопроекта, о которых говорилось выше. Сергей Головатый, которому дважды предлагалось войти в авторский коллектив законопроекта №5670 «О государственном языке», зарегистрировал через главу профильного Комитета по вопросам культуры, «народофронтовца» Николая Княжицкого, депутата от «Блока Петра Порошенко» из квоты Кличко Марию Матиос, депутатов-свободовцев Михаила Головко, Андрея Ильенко, Олега Осуховского, Александра Марченко, Юрия Левченко законопроект №5669 «О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине». При этом Андрею Ильенко как соавтору законопроекта 2013 года было также предложено соавторство в законопроекте, к разработке которого были привлечены эксперты из общественной среды.

Кроме того, я как член языковой рабочей группы по доработке законопроекта № 5670 предлагал записать в авторский коллектив экспертов и общественных активистов, работавших над законопроектом, чтобы его идентифицировали прежде всего не с «Самопомощью», а с представителями общественных организаций и экспертов, но я остался в меньшинстве.

И в заключение ‒ о языковых инспекторах. В законопроекте №5670 предусмотрена Служба языковых инспекторов, которые подчинены уполномоченному по защите государственного языка. В законопроекте №5669 такая служба выпала ‒ в прямом смысле этого слова. Сразу после статьи 57 идет статья 59. Видимо, Сергей Головатый с депутатами так спешили опередить регистрацию законопроекта №5670, что не успели сменить нумерацию. Так что на самом деле статей 64, а не 65. В связи с таким «интересным» решением исчезли статьи «Основания осуществления речевого инспектирования» и «Языковая инспекция».

Но самое интересное в этой истории то, что в предыдущем законопроекте №1233 Головатого-Сыроид 2013 года все три статьи есть: и служба языковых инспекторов, и основания осуществления речевого инспектирования и языковой инспекции, и насчитывает он ровно на три статьи больше ‒ 67.

Конечно, шанс взять за основу лучше выписанный законопроект, которым я считаю №5670, еще остается, но начинает становиться похожим на шагреневую кожу.

Тарас Марусик, заместитель председателя Координационного совета по вопросам применения украинского языка во всех сферах общественной жизни при Министерстве культуры Украины

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода