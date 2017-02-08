В России, по данным Международной правозащитной группы «Агора», в 2016 году выявлено свыше 116 тысяч фактов ограничения свободы интернета, что почти в 8 раз больше по сравнению с предшествующим годом. Эти цифры приводятся в докладе, опубликованном во вторник, 7 февраля, в издании «Медуза».

«Как и в предыдущие годы, абсолютное большинство кейсов (111 498) так или иначе связано с фильтрацией и блокированием контента, а также с запретом той или иной информации», – указывается в исследовании правозащитников.

Проводимую в последние годы российским правительством политику авторы доклада характеризуют как целенаправленную кампанию против свободного интернета с постоянно усиливающейся цензурой и жесткой реакцией на любые проявления несогласия.

«Обычных инженеров и охранников на асфальтобетонном заводе судят за высказывания о положении на украинском и сирийском фронтах, за интернет-переписку с противником и за критику российских силовиков», – говорится в документе.

Фигурантом уголовного дела в России можно стать из-за обычного ретвита

В результате фигурантом уголовного дела в стране можно легко стать из-за обычного ретвита, отмечают исследователи. Все это приводит их к убеждению, что российский Рунет «перешел на военное положение».

В тоже время замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин назвал во вторник цифры, приведенные специалистами «Агоры», «взятыми с потолка».

«Если говорить по поводу того доклада, на который с утра ссылались, я считаю, что в значительной степени цифра в сто тысяч взята с потолка», – цитирует «Интерфакс» Волина.

Ведущий юрист «РосКомСвободы», адвокат Саркис Дарбенян, специалист в области права, напротив, склонен согласиться с основными выводами доклада.

Придумываются все новые основания для ограничения свободы в интернете, вводятся все новые репрессивные законы

«Вне сомнения, количество ограничений (в интернет-сфере – КР) стало намного больше, как на уровне принятия новых законодательных актов, так и на уровне практического правоприменения», – сказал он в интервью «Голосу Америки». – Придумываются все новые основания для ограничения свободы в интернете, вводятся все новые репрессивные законы, а факты блокировок у всех на слуху. Конечно, в этом плане ситуация выглядит довольно удручающе».

Саркис Дарбенян также полагает, что и в будущем году вряд ли стоит ожидать улучшения положения, судя по наметившимся трендам.

«Мы движемся и все быстрее приближаемся по направлению к китайской модели (регулирования интернета – КР), – утверждает он. – Сегодня государством уже предпринимаются попытки начать контролировать трансграничный переход и трафик. И если эти попытки окажутся успешными, то, скорее всего, у нас возникнет некий аналог китайского «Золотого щита», и соответственно будут усилены меры по внутренней цензуре, которые могут привести и к самоцензуре на многих известных площадках».

Проект «Золотой щит» – система интернет-фильтрации, блокирующей доступ к запрещенным в Китае ресурсам из Всемирной паутины.

Впрочем, только блокировками, цензурой и самоцензурой проблемы отрасли в России, к сожалению, не ограничиваются, констатировал адвокат.

В свою очередь, сопредседатель Ассоциации пользователей интернета (АПИ), исполнительный директор «Викимедиа Ру» Станислав Козловский считает, что данные «Агоры» выглядят «правдоподобно».

Все больше разных ведомств начинают придумывать новые поводы для блокирования

«Сейчас нет оснований говорить, что существует какая-то тенденция к снижению числа случаев ограничений свободы в российском интернете, наоборот, больше проявляется тенденция к их нарастанию», – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Количество оснований для блокировок сайтов постепенно вырастает, и все больше разных ведомств начинают придумывать новые поводы для блокирования».

В целом, похоже на то, что положение на всех направлениях в российской интернет-сфере будет в перспективе лишь ухудшаться, предположил Станислав Козловский. По его мнению, это в известной мере касается и цензуры.

Проблема в том, что кроме цензуры развивается еще и самоцензура

«Пока по формальным признакам сложно утверждать, что в России установилась политическая цензура, за исключением случая с сайтом Грани.ру (ежедневная интернет-газета оппозиционной направленности – КР), – уточнил он. – По сути, получается, что закон об экстремизме и Генпрокуратура работают пока против одного сайта. Но проблема в том, что кроме цензуры развивается еще и самоцензура».

Как представляется эксперту, российские пользователи интернета сознательно запугиваются властями.

«Люди уже боятся сказать лишнее (в Сети – КР), лишний раз ретвитнуть, руководствуясь принципом – как бы чего не вышло, это действует гораздо эффективнее, чем прямая цензура», – резюмировал он.

В рейтинге свободы интернета Россия четвертый год подряд опускается все ниже и ниже.