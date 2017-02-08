Вечером 7 января в посольстве Германии людно ‒ происходит официальный прием по случаю 25-летия дипломатических отношений Украины и Германии. Несмотря на бойкот посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, который объявила группа депутатов во главе с председателем парламентского комитета по иностранным делам Анной Гопко, в посольство пришли политики, дипломаты, церковные и культурные деятели.

Утром во вторник в парламенте Анна Гопко выступила с призывом бойкотировать событие после того, как Эрнст Райхель в интервью агентству «РБК-Украина» допустил возможность проведения выборов на оккупированной территории Донбасса еще до вывода оттуда российских военных формирований. Вчера же канцлер Германии Ангела Меркель говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Позже вместе с премьер-министром Польши Беатой Шидло Меркель заявила, что санкции против России нельзя отменять, пока не будут воплощены минские договоренности.

Немецкий посол свое интервью комментировать публично отказался, а ряд депутатов осудил бойкот союзника Украины в Европе. Эксперты же считают, что давление Германии на Украину усилится.

«Бойкотировать нельзя вести диалог» ‒ депутаты

Такое заявление посла Германии в Украине противоречит официальной политике Германии

«Мы считаем, что такое заявление посла Германии в Украине противоречит официальной политике Германии, противоречит минским договоренностям» ‒ такое заявление с трибуны парламента сделала Анна Гопко. Говорила депутат от имени комитета по иностранным делам, комитета по европейской интеграции и всего украинского парламента. Она потребовала, чтобы Министерство иностранных дел вызвало посла, и призвала бойкотировать прием в посольстве.

В дипломатическом ведомстве действительно вызвали посла, а затем опубликовали заявление: «Во время встречи немецкому дипломату было отмечено о недопустимости проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск».

Сам Эрнст Райхель свою позицию после интервью «РБК-Украина» публично не комментировал. В посольстве сначала охранник не позволял журналистам приближаться к послу, а впоследствии Райхель коротко объяснил: с прессой сегодня не будет общаться.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко написала в Facebook, что это не первое некорректное и недипломатичное публичное высказывание посла, которое «откровенно подыгрывает оккупанту, России». Депутат предположила также, что, возможно, Германии стоит подумать о замене посла.

А вот член группы еврооптимистов, депутат Сергей Лещенко на прием в посольство пришел. Он тепло поздоровался с послом и вручил ему письмо группы еврооптимистов от 31 декабря о невозможности проведения легитимных выборов в оккупированных регионах Донбасса.

Германия ‒ наш главный союзник в Европе. Я считаю, что бойкот ‒ это детская позиция

Журналистам Лещенко пояснил: «Госпожа Анна выразила свое личное мнение, она ни с кем этого не согласовывала, никак это не ставила на голосование среди депутатов, членов комитета или членов группы еврооптимистов. Но я считаю, что диалог ‒ это лучше, чем бойкот. Во-вторых, Германия ‒ наш главный союзник в Европе, в-третьих, я считаю, что бойкот ‒ это детская позиция».

Бойкот ‒ это не дипломатия. Дипломатия ‒ это убедить в том, что мы не можем проводить выборы на оккупированном Донбассе

Похожий взгляд выразил и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Обращаясь к послу, он сказал, что может не соглашаться с его мнением, но уважает его. «Надо встретиться с ним десять, двадцать раз и убедить в нашей позиции. А бойкот ‒ это детский сад. Это не дипломатия. Дипломатия ‒ это убедить в том, что мы не можем проводить выборы на оккупированном Донбассе», ‒ сказал он журналистам.

Руководитель группы по межпарламентским связям Сергей Тарута сказал журналистам во время приема в посольстве, что также осуждает идею бойкота ‒ по его мнению, если отношения с Германией и ухудшатся, то именно в результате таких эмоциональных шагов.

Германия будет и дальше давить на Украину ‒ эксперты

Положительную оценку действиям Анны Гопко и группы поддержавших ее депутатов, дал в комментарии Радіо Свобода Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений общественного фонда «Майдан иностранных дел». По его словам, немецкий посол зашел слишком далеко, свободно трактуя минские договоренности. Хара считает, что такая интерпретация является вредной и искажает содержание соглашений, ведь в них вопросы безопасности являются первоочередными.

Правда, эксперт не видит в этом смены позиции Германии относительно конфликта на Донбассе. «Это фактически тот план, который господин Штайнмайер нам «подарил» перед тем, как получил повышение в должности. Это тот план, которым будут давить на Украину, чтобы мы приняли», ‒ сказал Хара. Речь идет о так называемом «плане Штайнмайера», который предложил в свое время тогдашний глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в настоящее время являющийся ведущим кандидатом на пост президента своей страны: по этому плану, стороны минских договоренностей должны выполнять свои обязательства параллельно, тогда как Киев настаивает на первоочередности вопросов безопасности ‒ а большинство из них может решить только Москва.

По мнению эксперта, посол таким образом только озвучил свои кулуарные разговоры с президентом Украины и его окружением: «Я не исключаю, что то, что Эрнст Райхель сказал, ‒ это не просто предложение немцев и французов, оно также обсуждалось как компромисс и со стороны украинского руководства».

Российский эксперт по вопросам Восточной и Центральной Европы и обозреватель Deutsche Welle Иван Преображенский также сказал Радіо Свобода, что Украине стоит ожидать дальнейшего давления со стороны Германии ‒ мол, будут принуждать к компромиссам по Донбассу в одностороннем порядке. Он предположил, что посол мог таким образом озвучивать позицию нынешнего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, которого считают одним из крупнейших сторонников России среди немецких политиков. Однако, по его мнению, это связано с предстоящими выборами в Германии.

Я не исключаю, что мы наблюдаем постепенную коррекцию курса немецкой внешней политики в редакции Зигмара Габриэля

«Я не исключаю, что мы наблюдаем постепенную коррекцию курса немецкой внешней политики в редакции Зигмара Габриэля», ‒ сказал Преображенский. Правда, по его словам, это будет продолжаться лишь до осени 2017 года, когда в Германии пройдут парламентские выборы. К тому времени, утверждает эксперт, Зигмар Габриэль (лидер левоцентристской Социал-демократической партии Германии, является главным оппозиционером правоцентристского Христианско-демократического союза Ангелы Меркель, но уже второй раз за чуть более десятилетие находится вместе с ХДС в «широкой коалиции» в правительстве ‒ КР) будет нуждаться в больших дипломатических успехах на посту, чтобы в будущем конвертировать их в усиление своей позиции в правительстве ‒ или в оппозиции.

От выборов будут зависеть и действия Ангелы Меркель, считает Преображенский. «Меркель также идет на выборы, ее блок (ХДС и его мощный региональный союзник с наибольшей федеральной земли Баварии, Христианско-социальный союз ‒ КР) теряет популярность, и ей тоже нужны какие-то большие дипломатические победы. А значит, нынешнее правительство Германии более склонно к компромиссам с Россией, которые дадут возможность продемонстрировать какие-то успехи в урегулировании конфликта не так далеко от границ Германии. Скорее всего, это выразится в усилении давления на Украину», ‒ сказал эксперт.