Марин Ле Пен идет на президентские выборы во Франции под лозунгом выхода из Евросоюза. Лидер партии "Национальный фронт" заявила в эфире телеканала LCI, что в случае своей победы проведет референдум о выходе из ЕС. А если граждане ее не поддержат, Ле Пен пообещала уйти в отставку.

Согласно прогнозам, у лидера ультраправых впервые есть шансы победить, по крайней мере, социологи утверждают, что Марин Ле Пeн выходит во второй тур. Там же может оказаться лидер политического движения "Вперед", бывший министр экономики, центрист Эммануэль Макрон. Третий кандидат – социалист Франсуа Фийон – вынужден оправдываться за финансовые махинации, в которых оказались замешаны он сам, его жена и дети. Политик вот-вот может выбыть из гонки.

Россию с семьей Ле Пен связывают давние отношения. Отец нынешнего лидера "Национального фронта"и прежний лидер партии Жан-Мари Ле Пен в России бывал много раз. Известно, например, о его тесной дружбе с Владимиром Жириновским и другими российскими политиками. Марин Ле Пен так же не раз признавалась, что видит в Москве одного из главных своих союзников.

Деньги православных бизнесменов и дружба с единороссами: все о связях Ле Пен и России

Ноябрь 2014 года. На съезде "Национального фронта" в Лионе бурными аплодисментами встречают зампредседателя российской Госдумы, единоросса Андрея Исаева. К этому моменту Россия и ультраправая французская партия во главе с Марин Ле Пен дружат домами уже больше трех лет.

Впервые на российскую тему публично Марин Ле Пен высказалась через несколько месяцев после избрания ее на пост лидера "Национального Фронта". "Я признаю, и я этого не скрываю, что в некоторой степени восхищаюсь Владимиром Путиным", – говорила она в октябре 2011 года в интервью "Коммерсанту".

Первый официальный визит Марин Ле Пен в Россию состоялся в июне 2013 года. Помимо встреч со спикером Думы Сергеем Нарышкиным и вице-премьером Дмитрием Рогозиным, состоялся и загадочный круглый стол на тему "Нравственность и демократия", который прошел в Крыму почти за год до аннексии.

Я хочу любой ценой сделать так, чтобы Франция была способна любой ценой поддерживать тесные связи с Россией

Тогда же Марин Ле Пен выступила перед студентами в престижном МГИМО. "Я хочу любой ценой сделать так, чтобы Франция была способна любой ценой поддерживать тесные связи с Россией. Потому что это в наших общих интересах", – говорила она студентам-международникам.

Во время того визита в Москву Ле Пен публично поддержала законы, принятые Государственной думой – о запрете "гомосексуальной пропаганды" среди несовершеннолетних и запрете усыновления детей однополыми парами, а также закон "О некоммерческих организациях".

Ле Пен и ее партия признали референдум в Крыму на следующий же день после его проведения, 17 марта 2014 года. "Национальный фронт" был и остается единственной французской партией, которая считает присоединение Крыма к России легитимным.

"На мой взгляд, результаты референдума не вызывают никаких споров. Это было ожидаемо. И народ, живший в страхе, бросился в объятия той страны, откуда появился, поскольку вы знаете, что Крым был частью Украины только в течение 60 лет", – объясняла Ле Пен решение о признании итогов референдума.

Менее месяца спустя после аннексии Крыма, 12 апреля, Ле Пен вновь вернулась в российскую столицу. А в эфире российского телевидения президент Путин поздравил ее с успехами на муниципальных выборах во Франции.

Спустя полгода, в сентябре 2014 французское издание Mediapart опубликовало расследование, в котором утверждалось, что на счета "Национального Фронта" поступили 9 миллионов евро от российского банкира Константина Малофеева.

Марин Ле Пен официально признала итоги референдума в Крыму! – Не подвела

Весной 2015 года хакеры из "Шалтая-Болтая" выложили в сеть переписку между Тимуром Прокопенко, тогда заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента России, и неким Костей (предположительно, как раз банкиром Константином Малофеевым). В переписке, например, есть и такой момент: март 2014 года – "Марин Ле Пен официально признала итоги референдума в Крыму! – Не подвела;) – Нужно будет французам от нас какой-нибудь респект сделать.. Это важно".

В интервью "Известиям" 17 января 2017 года на вопрос о том, как она будет выстраивать отношения с Россией в случае победы на президентских выборах, Ле Пен ответила: "Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО, и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций... я также признаю Крым частью РФ".

"Шансы Марин Ле Пен равны нулю". Как Кремль может проиграть французские выборы

Накануне выборов фейсбук запустил вместе с французскими СМИ проект по борьбе с распространением ложных новостей. В сообщество фактчекеров вошли ведущие французские медиа.

Основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассандж утверждает, что обладает информацией, которая бросает тень на одного из кандидатов. Во время президентских выборов в США Wikileaks получил и опубликовал тысячи частных писем Хиллари Клинтон. По словам Ассанджа, в новой утечке содержится переписка с Эммануэлем Макроном, которая может его скомпрометировать. Это заявление тут же появилось на французской версии сайта телеканала Russia Today.

Также незадолго до выборов во Франции RT получил дополнительное финансирование в размере 1,22 миллиарда рублей на организацию вещания на французском языке.

О вероятности успеха пропаганды Кремля во время выборов во Франции ведущие Настоящего Времени Тимур Олевский и Сакен Аймурзаев поговорили с директором Центра изучения Франции Института Европы Академии наук Юрием Рубинским.

Олевский: Насколько действительно обоснованно это ощущение, что и социальные сети, и иностранные СМИ, в том числе российские, могут как-то на французские выборы повлиять?

Рубинский: Сегодня никаких сведений на этот счет нет. И, собственно, если сравнить российский след, так сказать, в средствах массовой информации в предвыборной кампании США, особенно после ее окончания, и во Франции – ну, конечно, в США это гораздо масштабнее.

Аймурзаев: Юрий Ильич, вы не первое, наверное, десятилетие занимаетесь вопросом Франции и отношениями России и Франции. Очень многие годы связывала эти страны левая идея, даже не будем на Великую французскую революцию смотреть. А как так вышло, что Москва смотрит на Францию правым глазом сейчас?

Рубинский: Это, во-первых, связано с российскими реалиями, это самое главное. Но это не основное. Общий сдвиг политических сил и, если хотите, идейного климата в Западной Европе, и во Франции в частности, вправо, очень значительный. Это каким-то образом коррелирует с тем, что происходит в России, если хотите, в ее духовно-общественной жизни, совершенно очевидно.

Олевский: Но Москва прагматична. Насколько прагматичен этот выбор?

Рубинский: Дело в том, что перспектива того, что Марин Ле Пен станет президентом, она, мне кажется, близка к нулю.