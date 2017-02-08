Как «Гиви» попал в группировку «ДНР» (видео)

В группировке «ДНР» заявили о смерти одного из известных главарей – Михаила Толстых по прозвищу «Гиви». Российские и сепаратистские сайты утверждают, что боевик «погиб в результате теракта» около шести часов утра 8 февраля. В эфире документального фильма Настоящего Времени о жесткой битве за Донецкий аэропорт он объяснял, как присоединился к силам боевиков. В 2016 году «Гиви» обвинили в Украине в преступлениях, включая создание террористической организации, похищении и надругательстве над военнопленными.