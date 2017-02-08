Рядовой украинец рассматривает Беларусь как государство с более высокими, чем в Украине, стандартами жизни и порядком. Во многом в Беларуси сохранились советские подходы, в частности в экономической и социальной сферах. Как говорят эксперты, определенные успехи Беларуси в социально-экономической сфере стали возможными прежде всего за счет нефтегазовых дотаций и кредитов из России. Но после того, как сама Россия попала под международные санкции и почувствовала кризис, начало сворачиваться и белорусское «экономическое чудо».

Марш «дармоедов»

На 17 февраля в Минске запланирован «Марш рассерженных белорусов». Второе, неофициальное название акции ‒ «Марш дармоедов», потому что протест направлен против декрета президента Лукашенко, обязывающего платить специальный налог всех, кто временно не работает. Налоговые органы насчитали таких в Беларуси 440 тысяч человек, направив им письменные требования на уплату этого налога. При этом официально безработными в Беларуси зарегистрированы только 35 тысяч человек, а большинство так называемых «тунеядцев» работает где-то за границей, в теневом секторе, имеет временные подработки.

Налог на «тунеядство» за 2016 год составляет 360 белорусских рублей ‒ это примерно 180 долларов США. Как пришло время его оплачивать, оказалось, что эти деньги для многих «дармоедов» ‒ неподъемная сумма. Многие возмущаются, выражают протест, в разных городах активисты собирают подписи под требованиями по отмене этого налога.

Работы нет, а налог плати

Предприятия закрываются, работы нет, а Лукашенко ввел эти налоги

В городе Барановичи на Берестейщине подписи собирает этнический украинец Николай Черновус. 6 февраля за 40 минут он собрал 70 подписей, всего же ‒ 750 подписей: «Этот декрет коснулся всех. Предприятия закрываются, работы нет, людей сокращают, а он, Лукашенко, решил с этих людей еще брать, ввел эти налоги. У людей крик души, вчера плакали люди возле налоговой инспекции и райисполкома».

В Минске ситуация лучше, чем в маленьких городах и в селах, где совсем нет работы, говорит он.

Николаю Черновусу 66 лет, получает 240 белорусских рублей пенсии (120 долларов США), на жизнь ее не хватает, потому что цены в Беларуси очень высоки. Поэтому в качестве индивидуального предпринимателя он продает на Барановичском рынке игрушки, имеет там свое торговое место. Но бизнес слабый, у людей нет денег, чтобы покупать детям игрушки.

Черновус имел планы по развитию своего бизнеса, но ничего не вышло: «Я хотел построить первую в городе «Блинную», блины печь, это было 15 лет назад. За свои деньги. Не дали. Я тогда решил построить кафе. Дали землю, сказали, пусть строит. И пять лет я не мог сделать проект. Где я только не был. И к заместителям Лукашенко ездил ‒ нет, да и все».

«Не отец, а отчим»

Для нашего народа Лукашенко ‒ отчим

На своей родине в Черкасской области Николай Черновус последний раз был 2 года назад, поправлял могилу мамы. Когда украинцы ему говорят, что в Беларуси лучше жить, чем в Украине, Николай Черновус отвечает: «Нет-нет-нет! Они ошибаются. Я тоже приезжаю, люди говорят: Во Лукашенко! Знаете, как он себя представил через СМИ, что он здесь отец, а он тут отчим. Для нашего народа он ‒ отчим. Видите, трудно до них донести, чего народ хочет от этого отца».

Николай Черновус говорит, что протестовать против действий власти в Беларуси невозможно: арестуют, осудят, оштрафуют.

За два несанкционированные пикета другой уроженец Украины из города Барановичи 50-летний Григорий Грик получил штрафы в размере 1000 рублей ‒ это 500 долларов США.

Григорий Грик уже полтора года безработный, он работал в супермаркете грузчиком, его уволили по политическим мотивам: в знак протеста против нарушения прав рабочих он вышел на работу в полосатой робе, как в концлагере.

«И с тех пор я без работы, теперь я стою на учете на бирже труда и сколько я не ходил в Барановичах по предприятиям, везде говорили, что вакансий нет, и ставили печать. Я прошел более 30 предприятий: и государственных, и частных. А там отдел кадров ‒ он же и идеологический отдел. И они все знают и фамилию, и полосатую робу, и им не нужны проблемы. Они знают, что я представитель независимого профсоюза, который защищает права людей по трудовому законодательству», ‒ говорит Грик.

«В Беларуси человек не имеет права ни на что»

Украинцы ‒ это свободолюбивая нация, которая не может жить при диктатуре

Григорий Грик родом из Ивано-Франковской области, в прошлом году он посещал своих родителей. На разговоры, что в Беларуси лучше, чем в Украине, Григорий отвечает: «Я им говорю, что даже по тем людям, которые приехали сейчас в Беларусь с Донбасса, они несколько месяцев живут и едут обратно в Украину, потому что украинцы ‒ это свободолюбивая нация, которая не может жить при диктатуре. А в Беларуси человек не имеет права ни на что, ни отстаивать свое мнение, ни отстаивать свои права, гражданские, трудовые или человеческие».

Григорий Грик признает, что пенсии его родителей в Украине меньше, чем в Беларуси, но говорит, теперь экономическое положение в Беларуси ухудшается: «Сейчас положение здесь такое же, как и в Украине, заводы, фабрики закрываются, у людей нет работы. И даже не хотят ставить на учет по безработице. Власть подводит народ к такому радикализму, к которому Янукович довел Украину».

Но Григорий Грик не ожидает, что эта ситуация и в Беларуси тоже вызовет революцию.

Рецессия, системный экономический кризис

Независимый белорусский экономист Ярослав Романчук говорит, что этот декрет о так называемых «дармоедах», который должен стимулировать рынок труда, готовился в старых экономических условиях, когда безработица была мала, а выполняют этот декрет теперь, когда экономика Беларуси переживает кризис, во время которого работу в Беларуси потеряли на 150 тысяч человек больше, чем были приняты на работу.

«Здесь продолжалась рецессия, структурная, системный экономический кризис белорусской модели. Ни одно государство, которое будет владеть, как Беларусь, 80 процентами активов, и где-то 43 процента денег распределяются через бюджет, не будет показывать экономического роста без внешней поддержки или через продажу сырья. А в этом году в Беларуси нет ни российской поддержки, ни калийных удобрений, лес и металл ничего не могут сделать», ‒ рассказывает экономист.

Белорусский кризис напоминает Ярославу Романчуку кризис СССР перед его концом. Сравнивая Украину и Беларусь, он обращает внимание на то, что падение экономики Украины было большим, но потенциал для роста в Украине есть, если будут успешными экономические реформы. Пока же ВВП на душу населения в Украине составляет 2100 долларов, в Беларуси ‒ 4970. Кроме этого, белорусское государство пока лучше выполняет свои обязанности в области образования, здравоохранения, государственного управления.

80 миллиардов долларов дотаций из России

Мы все проедали и сегодня имеем только долги

Цена же этого ‒ не государственное регулирование в Беларуси, а дотации России, говорит Романчук, за 25 лет независимости Беларусь на цене российских нефти и газа сэкономила примерно 80 миллиардов долларов: «Это огромная сумма, и если бы был хороший хозяин, была частная экономика, то это был бы хороший бонус для развития, мы были бы на уровне Эстонии с ее ВВП на душу населения почти 20 тысяч долларов. Но мы все проедали и сегодня имеем только долги, много мертвого капитала, много ошибок инвестиционного характера, сделала власть».

Бюрократическая экономика вместо либеральных реформ приведет к дальнейшей рецессии и стагнации, ухудшению социальных стандартов, утечке из Беларуси капитала и рабочей силы. А для экономических реформ нужна политическая воля, которой у президента Лукашенко нет, говорит Ярослав Романчук.

«Так что украинцам не на Беларусь надо смотреть как на модель, а смотреть совсем в другую сторону, где есть экономическая свобода, где есть частная собственность, свободная торговля и открытая конкуренция», ‒ отмечает экономист.

Ярослав Романчук попытался донести свои мысли о необходимости либеральных экономических реформ 3 февраля на встрече с президентом Александром Лукашенко. Возможно, к нему и прислушаются. Президент Лукашенко предложил включить Романчука в состав Совета по развитию предпринимательства и Рабочую группу по стимулированию деловой активности при правительстве Беларуси.