Из России: скрепы и пороки

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование отношения россиян к различным проступкам и противозаконным действиям – от безбилетного проезда и супружеской измены до мата, алкоголизма и употребления наркотиков.



Часть этих проступков подпадает под уголовную и административную ответственность, а часть просто не одобряется, хотя и не наказывается.

Согласно опросу государственной компании, Самым неодобряемым поступком в картине мира россиян является употребление наркотиков. 93% опрошенных считают, что это "недопустимо" и лишь 4% – что это "иногда допустимо" делать.

Дачу и получение взятки сочли недопустимым 83% опрошенных, при этом 13% посчитали, что иногда это все-таки можно делать. Результаты резко контрастируют с позицией России в Индексе коррупции Transparency International. Там страна делит место с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной – она находится гораздо ниже в рейтинге, чем Казахстан, Армения, Беларусь, Грузия и страны Балтии.



Несмотря на высокий уровень ксенофобии, которые социологи отмечают в России, 80% россиян, по данным ВЦИОМ, считают недопустимым публичное проявление неприязни к представителям других национальностей или другой веры. И лишь чуть более 10% считают, что эти чувства можно проявлять эпизодически.

Пьянство и алкоголизм категорически не одобряют 78% опрошенных. Но при этом доля тех, кто считает эти вещи "иногда допустимыми" вырастает уже до 17%, или примерно шестой части опрошенных.

Пьянство и алкоголизм категорически не одобряют 78% опрошенных

Относительно допустимыми поступками в русской картине мира считаются уклонение от уплаты налогов и службы в армии, супружеская измена и сопротивление полиции. Лишь две трети опрошенных считают, что этого делать нельзя, в то время как примерно треть полагает, что иногда такие действия допустимы.

На первой строчке рейтинга допустимости различных поступков с точки зрения россиян оказалось использование ненормативной лексики: 44% считают возможным употребление грубых ругательных слов, а 10% предлагают относиться к этому снисходительно. Категорически против употребления мата высказываются лишь 45% граждан.

Россияне мягко относятся к безбилетному проезду в общественном транспорте: 39% считают допустимым в определенных случаях, 11% – достойным снисхождения. Курение в общественных местах готовы принять 42%.

По данным ВЦИОМ, люди старших возрастов более непримиримы и требовательны, чем молодежь, но при этом к супружеской измене молодые люди относятся более жестко.



Если среди 18-24-летних считают, что измену нельзя оправдать 74% опрошенных, то среди 60-летних и старше – лишь 65%. Заметна разница на некоторые вопросы и во взглядах мужчин и женщин: женщины более непримиримы, чем мужчины, к алкоголизму (86% против 68%), курению в неположенных местах (61% против 50%) и ненормативной лексике (50% против 38%).