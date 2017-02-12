Видеоблог «Tugra»: Шагин Гирай хан – последний крымский хан (видео)

Имя последнего крымского хана Шагина Гирая овеяно легендами и мифами. И сегодня ему приписывают массу невероятных вещей, к которым он не имел никакого отношения. И если бы этот Гирай не стал последним в списке правящих ханов, то можно было бы смело назвать его реформатором и строителем своего государства. Шагин Гирай действительно внес немало новшеств, но на фоне стремительно развивающихся событий это осталось незамеченным. Новая серия видеоблогов рассказывает о династии крымских ханов Гираи. Кто были эти люди, как пришли к власти и какой след оставили после себя. В центре каждой серии – судьба одного из героев.