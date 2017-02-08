Приговор Навальному

Ленинский районный суд Кирова приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к пяти годам условно по делу "Кировлеса" с испытательным сроком в четыре года, а также назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей. Бизнесмена Петра Офицерова приговорили к четырем годам условно и штрафу.

Радио Свобода вело прямую видеотрансляцию из зала суда.

Алексей Навальный в последнем слове заявил, что связывает судебное преследование со своей избирательной кампанией и деятельностью учрежденного им Фонда борьбы с коррупцией.

Он также напомнил суду о том, что зарплата и самого судьи, и других сотрудников могла бы быть на 20% выше, если во власти было меньше воровства.

"Путин со своей бандой привел страну к тому, что Россия отстала в развитии. Если бы не Путин, мы бы жили на 20% лучше", – подчеркнул он. После чего сказал, что надеется, что многие на предстоящих президентских выборах отдадут ему голос и пообещал привести их "в прекрасную Россию будущего".​

Российский оппозиционер подчеркнул, что его подготовка к выборам президента России не прекратится в случае вынесения обвинительного приговора. В минувшую субботу Алексей Навальный открыл в Петербурге свой первый предвыборный штаб.

В 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условным срокам. Следствие утверждало, что они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, чем нанесли региону ущерб в 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело "Кировлеса" на новое рассмотрение.

Первый приговор по этому делу был вынесен в июле 2013 года.

Тогда Ленинский суд города Кирова признал Навального и Офицерова виновными и приговорил их к четырем и пяти годам лишения свободы соответственно. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда, но освобождены на следующие сутки в Кировском областном суде под залог.