В международных изданиях есть публикации о том, как Кремль пытается дискредитировать Минские соглашения, чтобы перевести на Киев вину за их невыполнение. Также немало публикаций о заявлении Дональда Трампа что он, мол, не уверен, контролирует ли Кремль пророссийских сепаратистов на украинском востоке. И Нацбанк Украины проводит настойчивую политику для того, чтобы пять российских государственных банков постепенно оставили украинский финансовый рынок.

Сайт международной телекомпании Al Jazeera размещает статью журналистки и правозащитницы Галины Койнаш под названием «Украина как испытательная площадка для «диалога» Кремля с Трампом». В материале речь идет о том, что если бы Украина отказалась от выполнения Минских соглашений, у Запада не было бы рычага давления на Россию.

Автор обращает внимание, что начало эскалации у Авдеевки произошло сразу после первого телефонного разговора президентов США и России ‒ Дональда Трампа и Владимира Путина. И что основания для беспокойства только усилились, когда кремлевский представитель сказал, что последняя эскалация в Украине доказала необходимость «диалога» между США и Россией.

Россия активно добивается отмены санкций без того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства

«Выполнение Минских соглашений ‒ вот что нужно, а не «диалог». Это, однако, включает прекращение огня, отвод всех тяжелых вооружений и, в перспективе, получение контроля над украинско-российской границей. Но Россия активно добивается отмены связанных с «Минском» санкций без того, чтобы выполнить взятые на себя обязательства», ‒ читаем в статье.

Автор статьи пишет, что санкции, включая с крымскими, мощно бьют по России и Кремль стремится их отменить. «Но если он надеялся активизировать «диалог» по таким договоренностям путем эскалации конфликта ‒ тогда его (Кремля) план, возможно, ударил по нему же самому», ‒ пишет автор.

Последнее наступление продемонстрировало, как цинично Москва использует оружие смерти и разрушения для достижения целей

В статье также говорится, что у России остаются варианты: либо дискредитировать Минские соглашения внутри Украины, либо переложить на Киев вину за их невыполнение. И одним из мотивов эскалации в Авдеевке, возможно, была попытка убедить украинцев ‒ и, вероятно, США ‒ что Минские соглашения не работают и от них надо отказаться.

«Украина не сломана и будет себя защищать. Последнее наступление, тем не менее, продемонстрировало, как цинично Москва использует оружие смерти и разрушения для достижения собственных целей. Этот урок новая администрация Трампа должна усвоить перед тем, как пытаться достичь договоренностей с Путиным», ‒ читаем на сайте телекомпании Al Jazeera.

Сайт влиятельного американского еженедельника Newsweek пишет о намерении президента США Дональда Трампа разобраться в том, кто такие сепаратисты на востоке Украины.

В интервью Fox News Трамп сказал, что он не уверен, что силы сепаратистов контролирует Кремль. Сама Россия это отрицает, но правительства стран Европы давно настаивают именно на этом.

Newsweek отмечает, что линия, которой придерживается президент Трамп, идет вразрез с позицией других членов Республиканской партии США – среди них есть сторонники предоставления Киеву средств для борьбы с российским влиянием.

Англоязычный сайт «Голоса Америки» разместил статью об усилиях Национального банка Украины вытолкнуть с украинского рынка российские банки.

Сейчас пять российских государственных банков работают в Украине, их общая доля на украинском финансовом рынке составляет 8,6 процента. После аннексии Крыма и поддержки Москвой сепаратистов на Донбассе, Нацбанк ввел ограничения на эти банки, включая право увеличения активов и депозитов. Это привело к уменьшению их рыночной доли вдвое, говорится в статье.

Есть два варианта: либо найдите нового владельца, либо постепенно уменьшите ваше присутствие

«Мы хотим, чтобы они оставили наш рынок безболезненно. Есть два варианта: либо найдите нового владельца, либо постепенно уменьшите ваше присутствие», ‒ говорит заместитель председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

Два российских банка ‒ «ВЭБ» и «ВТБ» ‒ уже ведут переговоры о продаже своих дочерних банков в Украине, и Нацбанк ожидает прогресса в этом вопросе до конца марта, говорится в статье. Три других ‒ это «Сбербанк России» и дочерние банки государственных российских «БМ-Банка» и «ВС-Банка».

«Последняя смертельная эскалация в почти трехлетнем конфликте Украины с сепаратистами спровоцировала пикет возле отделения «Сбербанка» в Киеве с требованием остановить операции банка в стране», ‒ говорится в статье.

Рожкова говорит, что не в интересах Украины, чтобы эти банки прекратили свою деятельность резко, потому что вместе на их счетах 22 миллиарда гривен денег вкладчиков и 16 миллиардов гривен средств бизнес-клиентов. Она добавила, что эксперты Нацбанка не нашли признаков того, что эти российские банки финансировали сепаратистов на востоке Украине, как о том заявляли некоторые украинские политики.