Запрет крестить детей в ЕС, танки едут пугать Россию, обстрел наблюдателей ОБСЕ со стороны украинской армии и так далее ‒ такими стали основные тренды недели в СМИ, распространяющих дезинформацию. Об этом сообщают эксперты рабочей группы по стратегическим коммуникациям Европейской службы внешних связей.

Эксперты EU East StratCom Task Force пишут о двух уже известных ранее темах, основанных на дезинформации, с которыми им пришлось встретиться на прошлой неделе.

«Моральный упадок»

Из программ российского государственного телевидения эксперты узнали, что жить в бельгийском Брюсселе опасно и тысячи ‒ да, буквально тысячи ‒ женщин ежедневно подвергаются сексуальному насилию просто на улицах. Более того, институты ЕС критикуют за то, что они состоят не только из избранных лиц.

«Мы тщательно пытались найти систему, в которой все чиновники избирались бы на свои должности, но не смогли. Действительно, европейская бюрократия, как и любая другая, состоит из чиновников, назначаемых на должности. Но если высказанная критика касается политиков, мы считаем необходимым напомнить, что депутаты Европейского парламента избираются 500-миллионным населением стран-членов ЕС и что Европейский совет состоит из глав правительств стран-членов ЕС, каждый из которых был избран в собственной стране», ‒ пишут в обзоре.

Из российских медиа, пишут эксперты, они также узнали, что имеющиеся институты ЕС на самом деле не играют никакой роли и что скоро все будет контролироваться Берлином. В медиа также повторили уже ранее опровергнутую дезинформацию о тысячах танков, едущих в Европу, чтобы запугать Россию; о продолжающемся «моральном упадке» Европы; о том, что на этой неделе объявили «запрет на крещение».

«У людей создается впечатление, что Европа ‒ это очень мрачное место. Но, к счастью, ни одно из этих обвинений не основывается на фактах. Недавно мы спрашивали людей на улицах Брюсселя, как они себя чувствуют. Вот что они говорили», ‒ говорится в материале.

Опять Украина

Эксперты отмечают, что в прокремлевских комментариях на прошлой неделе снова много раз была упомянута Украина. ВСУ Украины обвиняли в обстреле первого заместителя главы миссии наблюдателей ОБСЕ.

(Журналисты Радіо Свобода также сообщали о фейке относительно обстрела наблюдателей ОСБЕ со стороны ВСУ на прошлой неделе в рубрике «Деза»).

Также в обзоре пишут об уже повторяющихся ранее новостях «о запрете русского языка» и о том, что якобы именно это и стало «законным основанием» для аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Еще одно утверждение звучало в российских СМИ: вроде без контроля со стороны России в Украине начнется засилье нацизма и фашизма.

Положение с правами человека в Украине до появления там незваных российских войск было лучше, чем сейчас

«Эти обвинения не основаны на фактах. На самом деле положение с правами человека в Украине до появления там незваных российских войск было лучше, чем сейчас. Российское государственное телевидение повторило обычную дезинформацию о государственном перевороте в Украине в 2014 году. Чтобы еще раз напомнить, что было на самом деле, мы приводим заявление ОБСЕ о том, что выборы были проведены демократическим путем», ‒ отмечают в обзоре.

ЕС запрещает крестить детей?

О запрете обряда крещения в ЕС сообщило одно из СМИ Болгарии. Якобы суд ЕС (неизвестно, какой именно) постановил, что после марта 2017 года европейцам запрещено крестить новорожденных.

«Это вымышленное постановление суда якобы основано на статье 16 какой-то европейской конвенции. Мы не можем быть до конца уверенными, но, кажется, это обвинение в адрес Европейского суда по правам человека. Хотя статья 16 действующей Конвенции о правах человека касается «ограничений на политическую деятельность иностранцев». Мы, конечно, не можем знать, о чем идет речь в статье 16 вымышленной конвенции. Однако мы точно знаем, что информационные вбросы о запрете крещения уже как минимум дважды распространяли в европейских СМИ: в 2014 и 2016 году», ‒ пишут в обзоре. Также добавляют, что европейцы смогут крестить младенцев и после марта этого года, если пожелают. Ведь это право закреплено в статье 9 европейской Конвенции о правах человека.