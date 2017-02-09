В Министерстве внутренних дел собрали журналистов, чтобы рассказать о ходе расследования убийства Павла Шеремета. Автомобиль, которым он управлял, взорвался 20 июля 2016 года в центре Киева. Правоохранители раскрывают некоторые детали следствия, проведенного за это время. В МВД склоняются к российскому следу в убийстве журналиста и сообщают, что незадолго до смерти он встречался в Москве с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко. В издании «Украинская правда», в котором, среди прочего, работал журналист, говорят, что не исключают версию заказа убийства из России, при этом обнародованной МВД информацией остаются неудовлетворенными.

Глава МВД Арсен Аваков сообщает о 1800 опрошенных лицах, обработке 150 терабайтов видео с камер наблюдения и тысяч отслеженных звонков и переписки. Из четырех версий причин убийства журналиста предпочтение отдают той, которая связана с его профессиональной деятельностью. Следствию удалось выяснить разновидность взрывного устройства, использованного для преступления, и установить, что за Павлом Шереметом велась тщательная слежка накануне взрыва.

«В районе совершения преступления и на прилегающих территориях, в станциях метро и вокзалах установлены более 200 видеокамер, из которых изъяты видеозаписи за период от 5 дней до 5 месяцев», ‒ сообщает заместитель главы Национальной полиции Украины ‒ начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

В МВД объясняют, что не все могут раскрывать. Что касается подозреваемых ‒ они есть, некоторые личности установлены, однако количество не называется. Никаких официальных подозрений в совершении преступления вручено не было.

Во время экспертиз правоохранители пришли к выводам, что взрывное устройство было самодельным, произведенным домодельным способом с использованием элементов противопехотной мины.

Журналистам показали видео с камер наблюдения, которые фиксировали события за несколько дней перед убийством. По ним, говорит полиция, видно, что за Павлом Шереметом велось постоянное наблюдение, фото- и видеофиксация.

Российский след в религиозных мероприятиях?

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что следствие не исключает версию политического заказного убийства. Правоохранители склоняются к мнению, что заказ был сделан из России.

Шеремет был другом Бориса Немцова, оппозиционного российского политика, которого убили выстрелом в Москве. У Павла Шеремета было свое издательство «Партизан», в котором печатались книги Бориса Немцова, запрещенные в России, рассказывает по материалам следствия Арсен Аваков.

За три дня до смерти к Павлу Шеремету приезжал еще один российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший. Вместе с Павлом они собирались создать фильм о Борисе Немцове.

Недавно, после премьеры фильма, Владимир Кара-Мурза-младший попал в больницу и до сих пор находится в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом, подчеркивает министр, указывая на странное стечение обстоятельств.

Одной из интересных деталей, которую выяснили в ходе следствия, является то, что в районе места взрыва именно в период совершения преступления зафиксированы 1193 телефонные соединения с абонентами из России. Активизация этих абонентов совпадает с проведением «крестного хода» и одновременно со съездом сторонников «нетрадиционной церкви», которую специально не называют. Именно в это время в Украину организовано въехала группа граждан из России. Телефонная активность этой группы была зафиксирована именно вблизи места проживания и работы Павла Шеремета за несколько дней до убийства и утром в день взрыва, после чего вся эта активность странным образом прекратилась. Следствие предполагает возможную причастность этих людей и продолжает сотрудничество с другими странами по изучению этих людей.

«Еще один факт: Павел Шеремет в июле 2016 года встречался в Москве с экс-министром доходов и сборов Украины Александром Клименко. По мнению свидетелей, встреча была собеседованием на должность главного редактора радио «Вести», одного из составляющих медиахолдинга «Вести Украина», созданного для проведения контрпропагандистской и пророссийской работы на территории Украины. По словам свидетелей, Павел вернулся недовольным результатами встречи и охарактеризовал состояние Клименко как «православие головного мозга», ‒ заявляет министр.

Будут ли фотороботы?

Главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик говорит, что впервые слышит о намерениях Павла занять пост главного редактора радио «Вести». Хотя о встрече с Клименко, говорит, она знала.

Российский след она не исключает, как и версию попыток запугать как издание, так и журналистов в целом. Ведь автомобиль принадлежал Елене Притуле, руководителю издания «Украинская правда».

Относительно подробностей расследования Севгиль Мусаева-Боровик говорит, что почти ничего нового не узнала и ожидала большего от правоохранительных органов.

«Министр Аваков еще в сентябре на пресс-конференции сказал, что следствие обнародует фотороботы только тогда, когда будет уверено, что больше уже ничего сделать нельзя. Прошло уже более шести месяцев, и нельзя говорить, что убийство расследуется по свежим следам. Поэтому вариант с обнародованием фотороботов ‒ возможен и нужен», ‒ отмечает главный редактор «Украинской правды».

Понадобилась ли помощь ФБР?

Специалисты американского ФБР участвовали в экспертизе взрывного устройства, и их помощь оказалась полезной, отмечают в МВД.

А вот прорыва в анализе видео американским специалистам сделать не удалось, отмечает Арсен Аваков и добавляет, что в этом направлении основную работу сделали украинские специалисты.

В рамках расследования убийства Павла Шеремета украинские правоохранители обратились еще в 14 стран с запросами о международно-правовой помощи. О том, какие это страны, в МВД пока не разглашают.