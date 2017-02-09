Пользователи YouTube продолжают фиксировать на видео некачественно уложенный асфальт на дорогах Крыма, а также возмущаются поведением местных водителей маршрутных такси и отсутствием урн на улицах полуострова.

Пользователь Глава Республики Крым опубликовал видео, на котором видно, как российский глава Крыма Сергей Аксенов проверяет качество укладки асфальта в дождливую погоду. Аксенов возмущен, что рабочие не соблюдают необходимые нормативы и требует прекратить работы. «Шо вы делаете, ребята?» – спрашивает он.

Пользователь YaltaAngel опубликовал подборку видео, снятых на дорогах Ялты. Автор показал, как местные автомобилисты уступают дорогу каретам «скорой помощи». В основном водители медиков пропускают. Правда, есть и другие примеры.

Пользователь NINA DARINA опубликовала видео, снятое на одной из улиц Феодосии. Автор возмущается, что поблизости нет урн, также ее удивляет, что гуляющие по набережной прохожие бросают мусор на асфальт или оставляют пустые бутылки. «Это очень печально», – констатирует автор. Также, по словам пользователя, в городе большое количество брошенных собак. «У нас в Сибири за этим следят», – говорит девушка, которая, если верить информации под видео, недавно переехала с семьей в Крым на ПМЖ.

Пользователь Любим Крым опубликовал видео, на котором зафиксировано, как в Севастополе из микроавтобуса выпала женщина. Автор приводит еще несколько похожих случаев, снятых ранее. «Я, честно, просто в шоке», – говорит он.

Пользователь Симферополь вчера и сегодня прошелся по центру крымской столицы и снял на видео, как выполняется устранение недостатков на некачественно отремонтированных улицах, вызвавших негодование жителей и гостей города.