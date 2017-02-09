Как купить доллары в Узбекистане

Уже четыре года в Узбекистане почти невозможно купить наличную валюту даже в банках. Единственный способ обзавестить долларами или евро – открыть международную конверсионную карту Visa. На нее безналичным образом зачисляют суммы в местной валюте, после чего банк переводит их в доллары или евро.

Однако в реальности получить доллары или евро на карту практически невозможно. Вместо положенных по закону 2 тысяч долларов раз в квартал реальный максимум, который зачисляют банки Узбекистана – 500 долларов. Причем, 100 из них составляет так называемый "страховой депозит". Его нельзя снять и он остается на карте до конца срока ее использования.

Но и 500 долларов – предел мечтаний. Большинство банков единовременно могут перевести на конверсионную карту лишь 200-300 долларов. И даже эти суммы в банках есть далеко не каждый день.

Обычный диалог гражданина Узбекистана с банком происходит примерно следующим образом:

– Здравствуйте, могу ли я у вас оформить конверсионную карту?

– У вас на счет чего? Мы даем по трем направлениям: на операцию, на лечение, на учебу.

– Только вот по этим трем направлениям?

– Да-да, у нас же частный банк, не государственный.

– Ну, то есть, допустим, я хочу выехать за рубеж. Я не могу у вас открыть карту просто для использования за рубежом?

– Нет, у нас такого нет. Мы зачисляем как перечисление на учебу 500 долларов: 100 долларов будет депозит, 400 отправим на учебу.

Мы здесь все время играем в наперстки с государством. И государство все время выигрывает

Не лучше обстоит ситуация и в сфере безналичных расчетов. Заплатить в валюте в Узбекистане возможно только по счету-фактуре. При этом, исключительно за определенные нужды, например, за те же учебу или лечение в зарубежной клинике. Главная проблема таких безналичных расчетов – очередь. Обычно своего права совершить безналичный перевод приходится ждать от месяца и более. Студента за это время за неуплату могут просто выгнать из вуза. А что может случиться за это время с тяжелобольным – страшно представить.

"Мы здесь все время играем в наперстки с государством, – возмущается узбекский кинорежиссер Олег Карпов. – И государство все время выигрывает. Эти карточки – та же самая игра в наперстки".

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Пользоваться своей конверсионной картой гражданин Узбекистана может только за рубежом. Но те, кому удалось выехать с ней за границу, говорят, что снять с нее можно не более 300 долларов в месяц и не более 100 долларов в день. Если на карте больше, то, чтобы получить остаток, придется подождать следующего месяца.

Граждане Узбекистана чаще всего ездят в Турцию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Но в этих странах снять доллары с конверсионной карты узбекского банка карты вообще невозможно, как и рассчитаться по ней в магазине. Представитель конверсионного отдела "Капитал-банка" считает, что всему виной – правила платежной системы Visa.

"В этих трех странах, Турции, ОАЭ и Китае, пока что карточка наша не работает, так как там взаиморасчет сейчас затруднен. Мы с "Визой" выясняем подробности, почему взаиморасчеты такие пошли. Но пока что на этих странах наши карточки не работают", – объясняет он.



Иными словами, чтобы приобрести хотя бы авиабилет, гражданину Узбекистана оказывается проще купить валюту на базаре по "черному" курсу, который минимум вдвое выше официального. Но подобная сделка считается незаконной валютной операцией, и за нее запросто можно получить штраф от трех до пяти минимальных зарплат, либо реальный срок: от шести месяцев до трех лет тюрьмы.

"Почему люди не могут получить положенные им по закону 2 тысячи долларов в квартал, когда ежедневно в любом банке в конверсионных отделах толпятся "черные спекулянты", которые загоняют "налево" целые машины с деньгами? – возмущается предприниматель Мунира Зиякаева. – И получают с этого столько, сколько положено! Почему государство не обращает на это никакого внимания?"

Проблемы, которые существуют с покупкой в Узбекистане валюты, периодически поднимаются в различных соцсетях. Но жители страны не видят выхода из ситуации.

"В банках, где по идее должны менять деньги, тупо отказывают, – жалуется в фейсбуке жительница Ташкента Анжелина Сон. – Но по сути-то у нас "черный рынок" незаконен. Какой-то замкнутый круг получается!"

"Не ждите конверсии. Это хороший куш, на которым зарабатывают сами банкиры – на вас им наплевать, – считает Ибрахим Мухтарханов. – Могут привести миллионы отговорок, лишь бы не конвертировать ваши сумы в доллары. Меняйте на "черном".