Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Марин Ле Пен поддерживает Владимира Путина и отрицает вторжение в Крым», – пишет британская газета The Independent. Хотя Ле Пен дала интервью для CNN еще на прошлой неделе, интерес к нему проявился лишь сейчас – вероятно, в связи с началом президентской кампании во Франции. Газета дает краткий пересказ выступления политика.

«Французский лидер крайне правых Марин Ле Пен сказала, что Крым «всегда был русским», чем бросила вызов доказательствам того, что Москва вторглась в Украину. Лидер Национального фронта категорически отрицает вторжение и утверждает, что «государственный переворот» в Украине привел к смене власти. Ле Пен также призвала отменить введенные против Кремля санкции, называя их «полной глупостью» и причиной «серьезных проблем в ЕС».

Марин Ле Пен уже давно является верным сторонником Путина, и это не первый раз, когда она отрицает аннексию Россией Крыма. На вопрос о своих взглядах на дипломатический кризис во время интервью французскому каналу BFM TV она сказала: «Я категорически не согласна, что это была незаконная аннексия: был проведен референдум, и жители Крыма решили вернуться в Россию».

В 2015 году российские хакеры опубликовали сведения, что она получила многомиллионный кредит в евро от российского банка в качестве «награды» за ее поддержку аннексии Путиным Крыма – претензии она отрицает».

«Путин – изгой, Крым – это Украина»: Россия и Америка продолжают «войну»?» – задается вопросом сербское издание Vesti Оnline.

Россияне аннексировали Крым, вторглись в Украину и вмешивались в наши выборы

«Кроме людей из администрации Трампа, о России в последние дни в очень негативном тоне говорят и старые республиканцы, такие как сенатор Марк Рубио и лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, который сказал, что «на Россию, очевидно, не смотрим теми же глазами, что Трамп», – пишет CNN. «Путин – бывший агент КГБ. Он бандит. Не избран на свой пост на выборах, которые большинство людей считали бы справедливыми. Россияне аннексировали Крым, вторглись в Украину и вмешивались в наши выборы. Я не считаю, что между тем, как ведут себя россияне, и тем, как ведут себя Соединенные Штаты, есть какое-либо равенство», – сказал Макконнелл».

«Конгрессвумен Максин Уотерс спутала Корею с Крымом в призыве к импичменту Трампа», – сообщает американское издание Нeatstreet.

«Это несложно для неспециалистов – перепутать одно экзотически звучащее место с другим. Но не для политика, говорящего о мировых проблемах. В своем желании видеть импичмент президента Дональда Трампа конгрессвумен Максин Уотерс спутала восточноевропейский регион Крым с одним из главнейших американских союзников в Азии – Кореей.

«Он (Дональд Трамп – КР) обнимает своими руками Путина, пока тот продолжает продвигаться в Корее».

Ее упоминание Кореи, несомненно, означает Крым. Россия аннексировала территорию Украины в начале 2014 года – после украинской революции, вызвавшей широкие волнения в других частях страны».

«Эдикт Киссинджера по Крыму», – развернутый аналитический материал с таким заголовком опубликован в журнале New Eastern Europe.

«Примерно три недели назад Генри Киссинджер (бывший государственный секретарь США при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде) сделал шокирующее заявление, согласно которому избранный президент Дональд Трамп должен признать Крым в составе России. Если мы правильно понимаем это утверждение, США придется уступить России незаконно захваченную территорию.

Он рассматривает Крым как terra nullius, что означает незанятую или пустую землю, и готов отдать то, что не принадлежит ему

С этим непрошеным советом Киссинджер, похоже, повторил эдикты, написанные в средние века – серию папских булл или указов 15 века, которые давали власть монархам открывать и захватывать земли коренных народов и «цивилизовать» их коренное население. Когда папа Николай V выпустил буллу Romanus Pontifex в 1455 году, он освятил завоевания в Новом Свете, давая право завоевать вновь открытые земли. Когда дело дошло до Крыма и его коренных жителей – крымских татар, – на встрече властелинов старого мира и нового мира они легко убедили себя, что имеют право завоевывать и управлять землями коренных народов. О судьбе крымских татар не было произнесено ни слова. Он рассматривает Крым как terra nullius, что означает незанятую или пустую землю, и готов отдать то, что не принадлежит ему, и уступить то, захват чего Россией никогда не должен быть юридически признан».