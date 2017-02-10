Кто приказывает убивать главарей боевиков?

В международной прессе немало публикаций об убийстве одного из главарей боевиков на Донбассе Михаила Толстых («Гиви»). Корреспонденты пытаются найти ответ: кто может быть к этому причастен? Также пишут о том, как Украина вписывается в стремление США и России как-то наладить отношения. А один из главных американских конгрессменов призывает Белый дом и Конгресс и дальше активно поддерживать Украину, суверенитет и территориальная целостность которой нарушил Кремль.

Газета The New York Times пишет об убийстве одного из главарей боевиков на востоке Украины – «Гиви», а также о других видных сепаратистах, погибших далеко от линии фронта. И уже в заголовке содержится вопрос: по чьим приказам?

Издание отмечает, что они погибали во время засад, из-за взрывчатки, подложенной в пол машины, а в одном случае – от взрыва в лифте. Толстых погиб рано утром восьмого февраля от ракеты, выпущенной с переносного устройства и попавшей в окно его офиса, от чего окна были разбиты и начался пожар.

В гибели Михаила Толстых («Гиви») боевики обвинили Украину. А представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг российское участие в этом. А украинский военный представитель, на которого ссылается газета, сказал, что, возможно, сами подчиненные Толстых убрали его как офицера. Подразделение Толстых понесло значительные потери во время недавней эскалации у Авдеевки, что создало для Толстых «многих врагов и недоброжелателей».

Американское издание The Nation печатает заметки из дискуссии двух американских экспертов по «холодной войне» между США и Россией. Стивен Коэн и Джон Батчелор пытаются под другим углом посмотреть на определенные, как они считают, штампы или стереотипные подходы в американских медиа к теме Украины.

Американские эксперты говорят, что действия Путина на Донбассе и в Крыму были спровоцированы отстранением от власти экс-президента Украины Виктора Януковича и попытками Вашингтона и Брюсселя включить Украину в «сферу влияния» НАТО, то есть и на Западе лежит доля ответственности за конфликт в Украине. В статье говорится, что Украина должна была взять на себя обязательство не быть членом НАТО и должна была бы иметь выгодные экономические отношения как с Россией, так и с Западом. И что Минские соглашения продвигали бы Украину в этом направлении, если бы не попытки их не выполнять ‒ в частности со стороны Киева.

Даже если Трамп и Путин договорятся относительно какой-то мудрой политики в отношении Украины, читаем в статье, ни один из этих лидеров не имеет мощного политического капитала у себя в стране. Трампу оппонирует едва ли не весь политический спектр в США относительно какого-либо пакта с Россией ‒ особенно в вопросе Украины. А Путин не может себе позволить, быть тем, кто «сдаст» «братьев» России в юго-восточной Украине.

Другое американское издание, The Hill, публикует статью конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика об отношениях между США и Украиной во времена президента Дональда Трампа.

Он считает, что США должны призвать контролируемых Россией сепаратистов немедленно остановить насилие на востоке Украине. Конгрессмен обеспокоен обострением возле Авдеевки.

Оккупация Крыма и война на востоке Украины подрывают стабильность в Европе и угрожают нашим союзникам

«Незаконная оккупация Крыма и продолжающаяся война на востоке Украины подрывают стабильность в Европе и угрожают нашим союзникам. В наше время не принято решать споры захватом территории своих суверенных соседей», ‒ пишет конгрессмен.

Конгрессмен считает, что в интересах США – стоять бок о бок с народом Украины и союзниками по НАТО против опасно дестабилизирующей стратегии России, которая прибегает к экономическим санкциям, политическому давлению, пропаганде и кибератакам.

«Стоять рядом с испытуемыми временем союзниками в деле свободы является лучшей защитой этой свободы. США должны стоять бок о бок с нашими европейскими союзниками и украинским народом, демонстрирующим снова и снова свою волю жить в суверенной и демократической стране, свободной от вмешательства России», ‒ пишет конгрессмен Брайан Фицпатрик в издании The Hill.