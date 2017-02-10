Специально для Крым.Реалии

Представители крымской «власти» и руководители пророссийских общественных движений призвали Организацию Объединенных Наций признать полуостров российской территорией и отменить санкции. Крымскотатарские коллаборационисты бросились убеждать мировое сообщество в законности «референдума» 2014 года и якобы желании коренного народа жить под пятой у Москвы.

Крымский «вице-спикер» и глава общественной организации «Къырым» Ремзи Ильясов заявил о готовности выступить с трибуны ООН с докладом о положении крымских татар в условиях российской аннексии. Он утверждает, что коренной народ и крымчане других национальностей откололись от Украины в результате «законного волеизъявления». Заявления о том, что крымские татары в основной массе негативно восприняли «русскую весну», Ильясов назвал «спекуляциями». Скорее всего, «вице-спикер», которого российские журналисты назвали «лидером» крымских татар, имел виду активность руководства Меджлиса. Народные депутаты Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров систематически выступают на международных площадках, требуя усилить давление на Кремль с целью освобождения оккупированного полуострова и прекращения политических репрессий.

Практически одновременно с этим стало известно, что руководитель пророссийской организации «Къырым Бирлиги» (КБ) Сейтумер Ниметуллаев передал в ООН письмо-обращение. От имени своей организации он попросил Объединенные Нации признать российскую аннексию, осудить блокаду полуострова и отменить санкции. Как сообщили российские СМИ, обращение приложено к письму, которое направил постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин председателю 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Питеру Томсону.

«Къырым бирлиги» и «Къырым» – конкурирующие коллаборационистские организации, созданные в первый год российской аннексии

Текст обращения был принят на съезде организации в Симферополе еще в декабре прошлого года. Документ написан в стиле кремлевской пропаганды: в Украине произошел «государственный переворот»; жизнь и здоровье крымчан оказались «под угрозой»; самозваные «власти» республики приняли «единственно правильное решение», согласившись на аннексию украинской территории.

В руководстве КБ решили, что международное право «не устанавливает запретов на сецессию». Таким термином они обозначили оккупацию и отторжение украинской территории. Также они потребовали «осудить проводимую политику экономической, торговой и финансовой блокады в отношении Российской Федерации, Республики Крым и города Севастополь», и снять политические и экономические санкции. Ниметуллаев использовал излюбленный риторический прием коллаборационистов, заявив, что при Украине официальный Киев якобы систематически попирал права и интересы крымских татар. Стоит отметить, что «письмо» Ниметуллаева – далеко не первый подобный эпизод. В начале года крымские «власти» сообщили, что подготовили «проект резолюции» ООН о нарушении прав человека на полуострове во времена украинской власти.

Сомнительно, что Ильясов и Ниметуллаев действовали самостоятельно. Судя по риторике и адресату обращения, их действия координировались Кремлем и республиканскими «властями». «Къырым бирлиги» и движение «Къырым» – конкурирующие коллаборационистские организации, созданные в первый год российской аннексии. Москва действует по старому принципу «разделяй и властвуй». Кремль манипулирует обоими, используя их слабости, проблемы и конфликты. Сейтумер Ниметуллаев – беглый экс-глава Генической РГА, разыскиваемый украинскими властями. Ремзи Ильясов польстился на предложения московских «данайцев» – и теперь вынужден отрабатывать пост «вице-спикера», участвуя в информационных спецоперациях Москвы.

С конца 2014 года и по сей день они соревнуются за должность «главного» крымского татарина на полуострове. Причем позиции «вице-спикера» за прошлый год существенно пошатнулись. Команда Ильясова провалила работу по созданию марионеточных органов национального самоуправления. Муфтий Эмирали Аблаев задействован в преследованиях крымских мусульман. С конца 2015 года он лишь косвенно участвовал в процессе создания ручного меджлиса. Бывший «вице-премьер» и разработчик неудачных «хитрых планов» Руслан Бальбек перебрался в Госдуму, спихнув все недоработки на Ильясова.

Москва и ее ставленники в очередной раз опоздали. Они утратили инициативу на мировой арене по «крымскому вопросу» еще в конце 2014 года

Именно Бальбек предложил объединить «Къырым» и «Къырым бирлиги» под одной крышей – но затея оказалась нежизнеспособной. В самый последний момент Ниметуллаев «кинул» потенциальных компаньонов. Еще в ноябре 2014 года он вместе с рядом мелких политических группировок сколотил «общественный совет крымскотатарского народа». Весь прошлый год Ниметуллаев пытался его «продать» Москве в качестве пророссийского курултая, но пока безуспешно.

Российские «власти» оплачивают деятельность Ниметуллаева, помогая его семье развивать бизнес. На фоне тотальной зачистки и передела коммерческой сферы Симферополя городское начальство пошло навстречу беглому чиновнику. Глава «администрации» Геннадий Бахарев 30 декабря разрешил столичному предприятию «Тантал-2» организовать розничный рынок на проспекте Кирова, 2. Фирма принадлежит четырем лицам, двое из которых широко известны на полуострове: Ирина Файнгольд – жена симферопольского миллионера Иосифа Файнгольда – и Рустем Ниметуллаев – сын главы «Къырым бирлиги». Судя по временным рамкам, съезд организации, на котором согласовали текст письма в ООН, и решение «администрации» – связанные события.

Обращения «Къырым бирлиги» в ООН и желание Ремзи Ильясова выступить с трибуны международной организации не имеют смысла. Генеральная ассамблея Объединенных Наций, политические структуры НАТО и ПАСЕ еще в прошлом году осудили действия Кремля, признав Крым временно оккупированной территорией Украины. Москва и ее ставленники в очередной раз опоздали. Они утратили инициативу на мировой арене по «крымскому вопросу» еще в конце 2014 года, когда не смогли навязать Украине и Западу капитуляцию и задокументированный отказ от полуострова.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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