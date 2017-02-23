Братья Теймур и Узеир Абдуллаевы жили по соседству в одном из новых поселков в пригороде Симферополя. С детства вместе занимались спортом. Позже – тоже вместе – тренировали будущих крымских борцов тхэквондо. Сейчас их обоих обвиняют в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».
После задержания Узеира российскими силовиками, его жена Фера осталась с четырьмя детьми. Своими силами женщина доделывает ремонт в доме. По хозяйству ей помогает мама и свекровь.
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Фера и ее восьмилетняя дочь Тасним в собственном доме
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Тасним и ее старшая сестра Сальсабиль
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Младшая дочь Феры и Узеира – годовалая Аят – играет с маской тигра
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Тасним и Сальсабиль. Старшей дочери Абдуллаевых – 12 лет
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Фера и ее пятилетний сын Мансур. Пока папы нет, он ответственно пообещал защищать всех женщин в доме
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Сальсабиль показывает фото родителей
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Аят играет в коридоре
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Детская «груша». Фера рассказывает, что братьев Абдуллаевых шутя называют крымскими Кличко
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Фера и Аят
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Вышитая молитва в доме Абдуллаевых
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Фера и Мансур
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Тасним и Сальсабиль
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Аят
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Тасним показывает «спортивные» фотографии папы из семейного архива
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Фера с дочерьми
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Дети в семье Абдуллаевых учатся на дому. Сальсабиль изучает арабский, занимаясь с преподавателем по скайпу
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Учебный стол. На листочке, приклеенном над столом, надпись: «Я держу пост»
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