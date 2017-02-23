Братья Теймур и Узеир Абдуллаевы жили по соседству в одном из новых поселков в пригороде Симферополя. С детства вместе занимались спортом. Позже – тоже вместе – тренировали будущих крымских борцов тхэквондо. Сейчас их обоих обвиняют в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».



После задержания Узеира российскими силовиками, его жена Фера осталась с четырьмя детьми. Своими силами женщина доделывает ремонт в доме. По хозяйству ей помогает мама и свекровь.