Алие Абселямова – супруга узника совести Энвера Мамутова – живет в Бахчисарае с пятью детьми. Младшей дочери на момент ареста отца исполнилось всего два месяца. 12 мая 2016 года 40-летнего Энвера вместе с тремя другими задержанными в Бахчисарае мусульманами – Рустемом Абильтаровым, Ремзи Меметовым и Зеври Абсеитовым увезли в крымское управление российской ФСБ. Алие вспоминает: в тот день силовики двумя КАМАЗами перегородили улицу. После задержания супруга женщина искала его почти неделю – ей не сообщили, куда увозят Энвера. Мамутов является фигурантом «дела Хизб ут-Тахрир» – эта организация признана в России террористической. После ареста мужа Алие приходится самой обустраивать жилище. Она шутит, что научилась стелить линолеум не хуже супруга – на свободе Энвер не только строил собственный дом, но и помогал в этом соседям. Теперь многодетный маляр-штукатур из Бахчисарая находится в СИЗО Симферополя.