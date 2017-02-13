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Фотогалереи

Арест по религиозным причинам: как Мамутовы живут без отца (фотогалерея)

Алие Абселямова – супруга узника совести Энвера Мамутова – живет в Бахчисарае с пятью детьми. Младшей дочери на момент ареста отца исполнилось всего два месяца. 12 мая 2016 года 40-летнего Энвера вместе с тремя другими задержанными в Бахчисарае мусульманами – Рустемом Абильтаровым, Ремзи Меметовым и Зеври Абсеитовым увезли в крымское управление российской ФСБ. Алие вспоминает: в тот день силовики двумя КАМАЗами перегородили улицу. После задержания супруга женщина искала его почти неделю – ей не сообщили, куда увозят Энвера. Мамутов является фигурантом «дела Хизб ут-Тахрир» – эта организация признана в России террористической. После ареста мужа Алие приходится самой обустраивать жилище. Она шутит, что научилась стелить линолеум не хуже супруга – на свободе Энвер не только строил собственный дом, но и помогал в этом соседям. Теперь многодетный маляр-штукатур из Бахчисарая находится в СИЗО Симферополя.
Алие Абселямова
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Алие Абселямова

Сыновья Алиме и Энвера &ndash; Умар и Сахир &ndash; играют дома в Бахчисарае
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Сыновья Алиме и Энвера – Умар и Сахир – играют дома в Бахчисарае

Старший сын Алие и Энвера &ndash; десятилетний Сулейман &ndash; с бабушкой
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Старший сын Алие и Энвера – десятилетний Сулейман – с бабушкой

Мадина &ndash; дочь Энвера Мамутова
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Мадина – дочь Энвера Мамутова

Алие с дочерью Самирой. Девочке было всего два месяца, когда в дом Энвера пришли с обыском
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Алие с дочерью Самирой. Девочке было всего два месяца, когда в дом Энвера пришли с обыском

На кухне в доме Алие и Энвера
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На кухне в доме Алие и Энвера

Сын Умар сидит возле бабушки &ndash; матери Энвера
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Сын Умар сидит возле бабушки – матери Энвера

Мадина показывает недавние снимки отца
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Мадина показывает недавние снимки отца

Алие готовит обед
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Алие готовит обед

Умар прячется от камеры за спиной у бабушки
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Умар прячется от камеры за спиной у бабушки

Детские игрушки в доме Мамутова
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Детские игрушки в доме Мамутова

Трехлетний сын Алие и Энвера Умар
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Трехлетний сын Алие и Энвера Умар

Алие Абселямова
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Алие Абселямова

Сахир пьет воду на кухне
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Сахир пьет воду на кухне

Дочери Энвера и Алие &ndash; Мадине 8 лет
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Дочери Энвера и Алие – Мадине 8 лет

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