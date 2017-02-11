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Фотогалереи

Дом семьи политузника Вадима Сирука (фотогалерея)

Крымского мусульманина Вадима Сирука арестовали год назад. В феврале 2016-го силовики провели в домах крымских татар и мусульман более десяти обысков и задержали 14 человек. Четверо из них, в том числе и Вадима, были арестованы. С тех пор супруга Вадима Анна Богачева собирает информацию о крымских политзаключенных и публикует ее в соцсетях. Она уверена: причина ареста ее мужа – вероисповедание. Вадим – украинец, который принял ислам в 20-летнем возрасте. Сейчас Анна вместе с двумя маленькими дочерьми Амирой и Ханифой живет в едва достроенном доме в поселке, расположенном неподалеку от Нижнегорска. К мужу в Симферополь она ездит на каждое судебное заседание. Свою младшую дочь Вадим видел только сквозь решетку – девочка родилась уже после его ареста.
Анна с дочерьми &ndash; трехлетней Амирой и полугодовалой Ханифой у себя дома
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Анна с дочерьми – трехлетней Амирой и полугодовалой Ханифой у себя дома

Ханифе сейчас почти полгода
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Ханифе сейчас почти полгода

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Амира рисует
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Амира рисует

Анна и ее дочь Ханифа
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Анна и ее дочь Ханифа

Трехлетняя Амира убирает игрушки
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Трехлетняя Амира убирает игрушки

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Амира играет с младшей сестренкой
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Амира играет с младшей сестренкой

Детские наклейки на стене в доме&nbsp;
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Детские наклейки на стене в доме 

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Анна и Ханифа
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Анна и Ханифа

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Молитва в доме у Анны и Вадима
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Молитва в доме у Анны и Вадима

Амира играет с жирафом, которого ей подарили члены организации &laquo;Наши дети&raquo; (&laquo;Бизим балалар&raquo;), взявшие под временную финансовою опеку детей крымских политзаключенных и пропавших без вести крымчан
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Амира играет с жирафом, которого ей подарили члены организации «Наши дети» («Бизим балалар»), взявшие под временную финансовою опеку детей крымских политзаключенных и пропавших без вести крымчан

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