Крымского мусульманина Вадима Сирука арестовали год назад. В феврале 2016-го силовики провели в домах крымских татар и мусульман более десяти обысков и задержали 14 человек. Четверо из них, в том числе и Вадима, были арестованы. С тех пор супруга Вадима Анна Богачева собирает информацию о крымских политзаключенных и публикует ее в соцсетях. Она уверена: причина ареста ее мужа – вероисповедание. Вадим – украинец, который принял ислам в 20-летнем возрасте. Сейчас Анна вместе с двумя маленькими дочерьми Амирой и Ханифой живет в едва достроенном доме в поселке, расположенном неподалеку от Нижнегорска. К мужу в Симферополь она ездит на каждое судебное заседание. Свою младшую дочь Вадим видел только сквозь решетку – девочка родилась уже после его ареста.