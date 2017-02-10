Крымская Гражданская

Одно время в Широкино стояли морпехи, которые, как все говорили, являются остатками перемещенной из Феодосии части. Из тех морпехов, которых штурмовали россияне в марте 2014-го. Им доверили участок у самого моря, а напротив них вроде как поставили тех их однополчан, которые изменили Украине, подписали российский контракт и остались в Крыму. И вот теперь они стоят друг напротив друга, у кромки моря.

Довольно логично. Куда еще ставить морпехов, как не у моря? Это их специальность.

Когда-то дружили семьями, в гости друг к другу ходили, а теперь должны планировать атаки друг на друга

Забавно, если это действительно было так. Наверное, если уж не рядовые, то сержантский и офицерский состав в этих частях мог сохраниться крымский, феодосийский. Когда-то дружили семьями, прогуливались по набережной, в гости друг к другу ходили, детей сватали, делили общие беды и радости, а вот теперь должны планировать атаки друг на друга и готовить контрмероприятия. С обязательными потерями.

А в Крыму сейчас немало ветеранов текущей войны, есть и инвалиды, и их жены, и дети павших. Сколько их, рекрутированных в «Л/ДНР», конечно, точно неизвестно, но это не единицы. Иногда доносятся известия о каком-нибудь знакомом знакомого, вернувшемся с Донбасса без руки к себе в Гаспру.

Все это напоминает кадры из советских фильмов про Гражданскую, где на поле битвы встретились братья – «красный» и «белый». Крымские ветераны этой войны когда-нибудь тоже встретятся? Наверное, почти наверняка.

Это война из тех, где коллаборант встречается с партизаном или предатель с беженцем, тем, кто хочет вернуться домой

Есть мнение, одно из многих, что текущая война в какой-то своей части вполне «гражданская». Для крымчан это так и есть. Но, скорее, это война из тех, где коллаборант встречается с партизаном или предатель с беженцем, тем, кто хочет вернуться домой. Можно по-братски понять предателя, но до того этот заблудший брат должен быть побежден.

А пока ветераны войск «Л/ДНР» лечат в Крыму свои раны и рассказывают крымским детям, что происходит. Пока – они.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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