Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Нехватка воды в Крыму является замедленной катастрофой

«Крымская проблема с водой», – аналитический материал с таким заголовком опубликован в польском журнале New Eastern Europe. «В конце апреля Украина резко перекрыла воду из Днепра после того, как Россия аннексировала полуостров. Правительство России скрывало часть потерь, говоря, что сельскохозяйственный сектор района не был полностью опустошен. Но более чем два года спустя нет никаких признаков восстановления или замены системы водоснабжения, и стало ясно, что нехватка воды является замедленной катастрофой. В настоящее время девять новых стометровых скважин для растениеводства и животноводства были пробурены в Первомайском районе. Это дорогостоящий и трудоемкий процесс: текущая стоимость для получения всех разрешений и найма государственной фирмы для бурения составляет около 1 миллиона рублей (свыше 15 тысяч долларов США), что не включает в себя дальнейшие затраты на оборудование для транспортировки воды для сельскохозяйственных культур и плату за саму воду. Россия или крымское правительство не предлагает никаких субсидий или компенсаций».

«Христя Фриланд передала «твердую позицию» Канады по аннексии Крыма», – сообщает канадское издание National Post. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в Вашингтоне провела встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном и спикером Палаты представителей Полом Райаном. «И в «обстоятельной» дискуссии с Тиллерсоном о России и Украине она передала «твердую позицию» Канады, что российское вторжение и аннексия Крыма были незаконными и являются «угрозой международному порядку».

Россия вряд ли изменит свое поведение из-за признания или непризнания аннексии Крыма

«Крым и искусство непризнания – Балтийская аналогия», – аналитический материал с таким заголовком предлагает своим читателям журнал Eurasia Review. В материале проанализированы сходства и различия ситуаций с непризнанием Западом аннексии Советским Союзом государств Балтии в 1940 году и Россией Крыма в 2014 году. «Сходство между Балтийской и крымской ситуацией очевидно. Обе были незаконными, вооруженными аннексиями, осуществленными Россией пред лицом отсутствия местного вооруженного сопротивления в то время, когда Запад сосредотачивался на совершенно иной стратегической задаче. Одновременно с этим Россия стремилась усилить свою роль в качестве третьей стороны в этой проблеме, чтобы получить признание своих действий. Многочисленные западные общественные деятели – ученые и политики, – встали на сторону России против Запада в каждом из этих случаев. В конце концов, Россия вряд ли изменит свое поведение из-за признания или непризнания аннексии Крыма. Можно ожидать, что последствия этой политики только, наконец, почувствуются, если в будущем произойдет аналогичное распаду Советского Союза».

«У аннексии Крыма и проблемы «северных территорий» – один корень», – пишет японское издание Sankei. «СССР незаконно захватил «северные территории», нарушив советско-японский пакт о нейтралитете. Нельзя продолжать переговоры, отрицая этот факт. И Россия, и Япония полагают, что отсутствие мирного договора – это ненормально. Однако еще более ненормально то, что Россия по-прежнему незаконно владеет островами. Президент Трамп, не скрывающий своей пророссийской позиции, проявляет интерес к отмене антироссийских санкций, связанных с аннексией Крыма. С точки зрения силового изменения статуса-кво у аннексии Крыма и проблемы «северных территорий» – один корень. Что скажет премьер Абэ президенту Трампу по поводу антироссийских санкций? Если он готов поддержать отмену ограничений, ему будет сложно объяснить соответствие этого шага ценностям той дипломатии, которая проводилась в течение длительного периода».

Санкции за аннексию Крыма останутся, пока Россия не вернет управление Крымом Украине

«США не отменят санкции против России, последовавшие за аннексией Крыма», – сообщает сайт турецкой телерадиокомпании TRT. «Соединенные Штаты объявили о том, что они не планируют отменять санкции, введенные против России, пока та не покинет Крым. Представитель Белого дома Шон Спайсер на своей ежедневной пресс-конференции заявил, что отмена санкций против России за аннексию Крыма невозможна. «У нас есть два пакета санкций. Один является ограничениями, налагаемыми за Крым. Посол США в ООН, Никки Хейли, ясно высказалась о санкциях и подчеркнула, что санкции за аннексию Крыма останутся, пока Россия не вернет управление Крымом Украине», – сказал Спайсер. С другой стороны, он избегал упоминания законопроекта, который предусматривает отмену санкций только с одобрения Конгресса.