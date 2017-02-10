В Беларуси и мире растет обеспокоенность масштабными военными учениями российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси под названием «Запад-2017».

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что страны Балтии будут добиваться дополнительных мер безопасности от США и НATO в связи с этими учениями, которые имеют агрессивный характер.

Мы видим, что риски возрастают. Мы обеспокоены учениями «Запад» в 2017 году

«Мы видим, что риски возрастают. Мы обеспокоены учениями «Запад» в 2017 году, во время которых будут развернуты крупные и агрессивные войска вдоль наших границ, которые демонстративно будут готовиться к войне с Западом», ‒ заявила Грибаускайте 9 февраля после встречи с президентами Эстонии и Латвии в Риге.

Страны Балтии ‒ Литва, Латвия и Эстония ‒ опасаются возможной агрессии России после аннексии Москвой украинского Крыма, оккупации части Донбасса и поддержки там сепаратистов.

Сроки и масштабы учений ‒ военная тайна

О том, что в 2017 году в Беларуси состоятся совместные с Россией военные маневры «Запад-2017» как об определенном факте в прошлом году сообщили официальные источники, но до сих пор нет официальных уточнений, где и когда состоятся маневры, в каком масштабе, каким будет их сценарий.

О том, что маневры «Запад-2017» состоятся, сообщает официальный сайт Минобороны Беларуси, но без подробностей.

«Сейчас Генеральным штабом проводится разработка и согласование вопросов проведения совместных стратегических маневров Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2017», ‒ говорится в информации, посвященной годовщине создания Генштаба Беларуси.

Во втором сообщении, о совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России, которая состоялась в прошлом году в декабре, также упоминаются маневры «Запад-2017», но опять же без подробностей.

Еще два месяца назад на сайте была короткая информация, что маневры «Запад-2017» состоятся осенью. Но сейчас в Минобороны Беларуси этого не подтверждают.

«Следите за сайтом, о маневрах мы все сообщим», ‒ сказали в ведомстве корреспонденту Радио Свобода.

4162 железнодорожных вагона российской армии

Для участия в маневрах «Запад-2017» в Беларусь перекинут большое количество российских войск. Этот вывод сделали на основании данных о вагонах, заказанных Минобороны России в РЖД. Сведения были взяты из открытых источников: на 2017 год для перевозки войск и военных грузов по Беларуси россияне заказали аж 4162 железнодорожных вагона, между тем, на весь 2016 год аналогично заказывались только 50 вагонов.

Почти два месяца Минобороны России не отвечало на официальный запрос журналистов, зачем понадобилось столько вагонов.

«Объем военных железнодорожных перевозок в 2017 году можно сравнить с объемом перевозок во время проведенных на территории Беларуси учений предыдущих лет: «Запад-2009» ‒ более 6000 вагонов, «Запад-2013» ‒ почти 2,5 тысячи вагонов», ‒ ответили наконец в Минобороны России.

Ведомство уточнило, что заказано «около 4000 вагонов» ‒ перевозки в обе стороны: 2000 вагонов идут в район проведения учений, 2000 – в обратную сторону.

Ожидаются 2 российские бригады ‒ 8 тысяч военнослужащих

Военный обозреватель Александр Алесин подсчитал, что 4 тысяч вагонов ‒ из расчета по 2 тысячи туда и обратно ‒ на этот раз хватит, чтобы перевезти в Беларусь и потом отправить домой 2 бригады российских военных:

‒ Это примерно 8 тысяч военнослужащих и 150 танков, количество танков может отличаться, в зависимости от того, какие будут бригады. Именно такое количество вагонов, примерно 2 тысячи, нужно, чтобы перевозить такой контингент. Россиянам очень важно отработать именно перевозку достаточно крупных военных групп, ведь это всегда сложно.

‒ В последнее время в Беларуси звучат опасения, что российские войска, которые приедут в Беларусь на маневры, уже не вернутся, а останутся в Беларуси для обеспечения интересов России. Такой сценарий Вам кажется возможным?

‒ Я в это не верю. Прежде всего, нет юридических оснований. Ни одного документа, который бы позволял пребывание здесь на постоянной основе российских военных с оружием, просто нет.

Сегодня россиянам не нужно нарываться на негативное общественное мнение в мире, оно и без того после событий в Украине не на их стороне

Замечу, что, несмотря на тесные союзнические отношения между нами, они все же регулируются международными договорами, которые признаны в мире. Россиянам разрешено пребывание здесь только на ротационной и временной основе. Вот приедут сюда и через, по-моему, два месяца должны выехать или поменяться. Иначе их нахождение здесь будет незаконным, нам можно жаловаться в ООН, провозглашать это агрессией и так далее. Но сегодня россиянам не нужно нарываться на негативное общественное мнение в мире, оно и без того после событий в Украине не на их стороне.

Второе: а зачем им здесь оставаться? Что они выиграют от того, что оставят здесь 8 тысяч военнослужащих, их еще надо кормить, надо дать им жилье и так далее? Чтобы угрожать НАТО? Так у них для этого есть Калининград, а такой шаг лишь усилит напряженность с НАТО. Хотя россияне сейчас действительно достаточно смелые на словах, Владимир Путин ясно хочет, чтобы с России сняли санкции, чтобы российская экономика и бизнес получили доступ к международным кредитам, технологиям, необходимым им товарам. Россия явно хочет перезагрузки отношений с Западом, прежде всего с США, тем более сейчас, когда там был избран президентом Трамп, и для этого открылись определенные возможности. Поэтому России самой невыгодно обострять ситуацию в нашем регионе, и на такой шаг, как оставление здесь войск без согласия Беларуси, они не пойдут. А Беларусь на это согласия не даст. Мы видим, что даже на авиационную базу наше руководство не согласилось.

И, наконец, третий аргумент против такой версии. Александр Лукашенко как военный союзник Москву пока вполне устраивает. Пока он ни от одной буквы международных соглашений с Россией в военной сфере не отказывается. Планируются и другие совместные маневры, в том числе военно-десантные. Да, есть определенный конфликт в политической сфере, есть проблемы в экономическом сотрудничестве, но в военной сфере все так, как надо россиянам.

Краткая история учений «Запад»

По наблюдениям эксперта, совместные маневры Беларусь и Россия проводят по очереди. Так случилось, что по нечетным годам белорусско-российские маневры происходят в Беларуси, по четным ‒ в России.

Крупнейшими совместными маневрами последних лет наблюдатели считают маневры «Запад-2013». Тогда обучение проводили в два этапа на территории обеих стран. Первый ‒ в Калининградской области на двух полигонах. Второй этап проходил в Беларуси сразу на трех крупных полигонах. Из открытых источников известно, что в совместных маневрах на территории России участвовали 9400 российских военнослужащих и 200 белорусских, в том числе военнослужащие Сил специальных операций, которые десантировались на побережье Балтийского моря с российского десантного корабля «Мордовия».

В белорусской части совместных маневров участвовали более 10 тысяч белорусских военнослужащих и 2,5 тысячи российских, были задействованы танки, самолеты, реактивные установки и зенитные ракеты. За заключительным этапом военной игры наблюдали Александр Лукашенко и Владимир Путин.

Учения против НАТО

О том, что маневры «Запад-2017» направлены против НАТО, открыто заявил в прошлом году глава российского Минобороны Сергей Шойгу на ноябрьской коллегии оборонных ведомств России и Беларуси в Минске.

Мы учтем рост активности НАТО на учениях «Запад-2017», Россия вынуждена проводить соответствующие оборонные мероприятия

«Мы учтем рост активности НАТО на учениях «Запад-2017», Россия вынуждена проводить соответствующие оборонные мероприятия», ‒ сказал министр обороны России. Каким будет конкретный сценарий совместных маневров «Запад-2017», пока можно только догадываться. Эксперт Александр Алесин считает, что на этот раз легенда будет отличаться от борьбы с террористами.

«Как войска будут введены, так ровненько отсюда и пойдут» ‒ Лукашенко

Могут ли российские войска остаться на территории Беларуси после учений «Запад-2017», ответил Александр Лукашенко на большой пресс-конференции 3 февраля.

«Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска, не будьте наивными. Что Россия вообще уже разум потеряла и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, как будут войска сюда введены, так ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не обсуждается такая ситуация. Войска высадят где-то около полигона, разобьют лагерь, там будет мизер боеприпасов ‒ только чтобы отстреливать по мишеням, остальные ‒ холостые. Все под контролем», ‒ заверил Лукашенко.