Вернут ли Крым по решению суда или международной организации? (видео)

Украина имеет доказательства, что операции по захвату Крыма готовились еще до Евромайдана, – утверждает министр юстиции Павел Петренко. Соответствующие документы Украина передала в Европейский суд по правам человека. По словам министра, спецоперация России началась еще в 2013 году. Так что, собранные материалы опровергают версию Кремля, что аннексия крымского полуострова стала реакцией на события на Майдане. Участники программы «Ваша Свобода» обсуждают, помогут ли новые факты вернуть аннексированный Крым.