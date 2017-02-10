Убийство «Гиви» в очередной раз показало, насколько бессмысленна и примитивна та информация, которая поставляется в массы от «МГБ» группировки «ДНР». Как и в случае с «Моторолой», смерть «Гиви» стала еще одним эпизодом абсурда, рассчитанным на совершенно неискушенного зрителя, который незнаком ни с внутренней обстановкой в среде боевиков, ни с географией местных ландшафтов. Попробуем разобраться, что же все-таки произошло.

Во-первых, стоит сказать, что «Гиви» погиб в Макеевке, а не в Донецке. Это место – Ганзовка – административная граница двух городов. Именно там, по улице Фонтанная, 44, находился его главный штаб, а вместе с тем – одна из самых охраняемых баз «Сомали».

География места крайне важна, так как дальнейший абсурд об украинской ДРГ не выдерживает никакой критики именно из-за расположения части. Фонтанная, 44 – это обнесенное высоким забором с проволокой шестиэтажное здание с круглосуточными (!) часовыми по всему периметру. С востока от здания, всего в 30-ти метрах, – узкая улица, сразу за которой – частный сектор. С юга – то же самое, только вместо частных домов – несколько девятиэтажек. С запада – пара гаражей, а в сорока метрах от них – объездная. Ну а с севера к базе вообще почти вплотную примыкает трехэтажное здание. Кроме того, всего в полукилометре отсюда находится еще один объект боевиков – «отжатый» бригадой «Пятнашка» Донецкий христианский университет, в котором теперь оборудованы казармы.

Штаб «Гиви» – фактически неприступный режимный объект без возможности нанесения удара извне

Таким образом, штаб «Гиви» – фактически неприступный режимный объект без возможности нанесения удара извне. Кроме того, по сообщениям самих боевиков, возле парадного входа, вблизи которого был нанесен удар, находится отдельный патруль, который сообщается с еще двумя часовыми, размещенными с боков здания. Могли ли вообще украинские диверсанты выбраться из такой местности живыми?

Другими словами, выстрел из пресловутого «Шмеля» с самой улицы исключен – человека бы сразу заметили. Выстрел с соседних улиц невозможен из-за частных домов. Вариант с подъехавшим авто также нереален: все те же боевики заявляют, что «как только останавливается машина, к ней сразу повышенный интерес (там запрет на остановку транспорта – не выяснишь, почему остановились, получишь в челюсть)». Серьезность охраны территории могу подтвердить в том числе я, так как даже после самого взрыва местных направляли в обход этой улицы, а мне не дали даже включить телефон: едва я вытащил его из кармана, чтобы сделать хотя бы пару снимков издалека, ко мне тут же подошел один из боевиков и сказал, чтобы я телефон спрятал обратно. И если есть потребность поговорить – отошел на 200 метров отсюда.

Однако «официальная» версия «ДНР» выглядит именно так: украинская ДРГ произвела выстрел из реактивного огнемета «Шмель», и «Гиви» сгорел заживо.

Те же боевики «Сомали» утверждают, что доступ к кабинету «Гиви», включая его охранника, имели только те, кого он назначал лично и кому полностью доверял

Кстати, труп так и не был показан (был накрыт одеялом). От первоначальной версии взрывного устройства боевики отказались, чем поставили самих себя в трудное положение: подкупленный личный состав, который бы мог заложить бомбу, – это еще куда ни шло. Хотя те же боевики «Сомали» утверждают, что доступ к кабинету «Гиви», включая его охранника, имели только те, кого он назначал лично и кому полностью доверял. Версия со «Шмелем» от нашей ДРГ – полный абсурд. Сразу же встает вопрос – как исполнителя пустили на «территорию части»? Допустим, человек без нервов смог зайти туда во время пересменки постов. Выстрелил. У него есть всего 5-10 секунд, прежде чем патруль прибежит к месту. Что дальше? Куда он сможет уйти? Версию с заехавшим в часть авто, на котором мифические диверсанты и скрылись, вообще не рассматриваем, ибо это просто невозможно: в этом случае все часовые должны были быть «в доле» и открыть ворота в часть. Предположим, что все-таки чудом исполнитель бежал. Но куда? Вокруг – жилой квартал. Рядом – база «Пятнашки». К базе «Сомали» уже мчат патрули «полиции», «МЧС», «МГБ» и «прокуратуры». Сама «ДНР» – просто зона с десятками блокпостов и заминированной территорией. При реальном, не постановочном «плане перехвате» у исполнителя нет никаких шансов. И потом – куда делся сам «Шмель»? Трудно себе представить, что украинский диверсант бежит по частному сектору Макеевки со «шмелем» через плечо куда-то в направлении Марьинки.

«Гиви» был абсолютно медийной персоной в отличие от «Моторолы», у которого действительно был авторитет среди «Спарты» и части местного населения

То есть «Гиви» убрали свои. Вопрос только в том, кто именно: местные или спецы из России. Первый вариант довольно правдоподобен. За малейшие нарушения в «Сомали» могли сломать ребра или воткнуть нож, не говоря уже о многочисленных слухах о казнях своих бойцов за доносы тех в «МГБ» на комбата. «Гиви» был абсолютно медийной персоной в отличие от «Моторолы», у которого действительно был авторитет среди «Спарты» и части местного населения. И нужно еще постараться, чтобы отыскать в сети видео, на котором «Гиви» воюет, а не раздает интервью. Одним словом, его смерть, похоже, не устроила всего одного человека. И этот человек – он сам.

Cергей Андреев, безработный, город Макеевка

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода