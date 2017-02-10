Крымская «легитимность»

Крымские еженедельники пишут о начале работы экспертного совета по международно-правовым вопросам при Совмине, о недорогом отдыхе на полуострове, а также о скандальных подробностях в работе предприятия «Крымавтотранс».

«Крымское время» в статье «Никакой политики, только закон» рассказывает о документах, которые «должны доказать полную легитимность полуострова в составе Российской Федерации».

По информации издания, при Совмине начинает работать экспертный совет по международно-правовым вопросам. «Крым изменил мир, и это станет окончательно ясно в 2017 году, – сказал на брифинге по этому поводу вице-премьер-министр Георгий Муратов. – Возвращение полуострова в состав России, санкции со стороны Америки и стран Европы, неожиданное избрание Трампа президентом США привели к тектоническим изменениям на карте мира. И они еще не закончены».

По словам руководителя совета Александра Молохова, «есть все основания оспорить правомерность передачи полуострова УССР в 1954 году, а также внимательно расследовать ситуацию 1991-93 годов. Именно тогда разрабатывалась Конституция Крыма, и то, что произошло затем, – вопрос для исследования в юридическом поле».

Еженедельник «Новый Крым» в середине февраля решил поделиться с читателями советами о том, «как недорого отдохнуть на полуострове».

«К вопросу организации отдыха следует подходить со всей ответственностью и желательно заранее, – пишет еженедельник. – Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит взять с собой все самое необходимое. Помимо документов и денег, не обойтись на отдыхе без аптечки с солнцезащитным кремом и кремом от укусов насекомых, легкой одежды, головных уборов, туалетных принадлежностей, телефона и фотоаппарата, зарядных устройств для них. Позаботьтесь о том, чтобы взять с собой удобную обувь для пляжа и походов в горы и на экскурсии. Крым славится живописной природой и множеством достопримечательностей, которые нужно обязательно посетить самостоятельно, без услуг экскурсоводов. К ним относятся дворцы, замки, средневековые крепости, мечети и церкви, пещеры. А позагорать на солнце, поплавать в море, сходить в горы можно абсолютно бесплатно. К наиболее дешевым местам отдыха на крымском полуострове относятся города и поселки Западного побережья, такие как Николаевка, Евпатория, Саки. На Восточном берегу Крыма цены будут уже немного дороже». При этом издание не уточняет, в какую сумму обойдется такой вид отдыха на полуострове.

«Крымский телеграф» в статье «Кто и как зарабатывает на перевозчиках» пишет о скандальных подробностях в работе государственного транспортного предприятия «Крымавтотранс».

Как рассказала еженедельнику бывший билетный кассир предприятия Наталья Гончарова, работа «Крымавтотранс» была максимально налажена, пока из Белогорска не пришел новый руководитель Наталья Шиян. Она стала принимать на работу новых молодых контролеров и обучать по-своему. Согласно должностным инструкциям, одной из основных их обязанностей является проверка пассажиров с билетами по ведомостям, которую они должны производить в транспортном средстве, совершающем пассажироперевозки, перед отбытием. Но, по информации Гончаровой, новые контролеры не делают этого и даже не заходят в автобусы и маршрутные такси. С улицы отдают водителям ведомости и берут с них деньги. «Как я могу закрывать глаза на безбилетный проезд и, может быть, даже взятки?» – возмутилась Гончарова.

Такие «пропуски» проверок по ведомостям, подчеркивает газета, могут обернуться недополученным доходом на предприятии, а, соответственно, в бюджет республики, размер которого может исчисляться как в десятках, так и в сотнях тысяч рублей в месяц. Еженедельник приводит мнение Натальи Шиян. По ее информации, контролеры не берут у водителей деньги с безбилетных пассажиров. «Мы постоянно всех проверяем, приезжают проверки и, если находим нарушения, применяем взыскания – выговора», – рассказала она.