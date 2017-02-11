Как в Крыму у россиян землю забирают (видео)

Подконтрольные Кремлю крымские чиновники утверждают, что население полуострова за последние 3 года увеличилось по крайней мере на 300 тысяч. Как правило, это россияне, которые или получили новое назначение по службе или просто хотят жить в теплом климате поближе к морю. А потому и покупают недвижимость на полуострове. Но несколько тысяч таких покупателей могут остаться без своих земельных участков. Потому что российские чиновники считают, что эта земля должны быть возвращена местной администрации. И без какой-либо компенсации тем, кто эту землю купил. Поскольку оформление земли по их данным осуществлялось с нарушениями украинского законодательства. Почему Россия отбирает землю у своих граждан, переехавших на полуостров – об это в новом выпуске программы «Крым.Реалии». Гость программы – севастопольский журналист Андрей Васильев