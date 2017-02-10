Школьные учительницы, продавщицы, многодетные мамы: в колонию в селе Степное попадают женщины со всех концов Кыргызстана. Чаще всего – за перевозку наркотиков и за убийство. Как правило, женщины убивают мужа или другого члена семьи, жизнь с которым оказалась невыносимой.

Показывать лица в женской колонии по понятным причинам не хотят. Называть свои имена заключенные тоже отказываются. Исключение – Бегайым. Она единственная, кто согласилась на интервью. Возможно с его помощью, говорит женщина, ей удастся достучаться до Верховного суда.



"Пусть делают пересуд. Потому что я сижу ни за что! – говорит Бегайым, заключенная женской колонии №2. – Укрывательство было. Но я за это я уже отсидела четыре года и все осознала".

В Степном Бегайым сидит за соучастие в убийстве. Но в преступлении, по словам заключенной, она не виновата. Рассчитывает выйти на свободу по амнистии. "Получила двенадцать лет. Но судьи не учли, что у меня маленькие дети. Старшей дочке 17 лет, следующим – 9, 8, 5 лет, а маленькому – полтора года. Все они сейчас в Доме малютки".

Самого младшего ребенка Бегайым родила уже в СИЗО, после ареста. Таких же заключенных-мамочек в Степном еще три. Все они родили малышей в колонии.

Марина – еще одна заключенная колонии в Степном. Она уже четвертый месяц шьет кожаные ботинки-берцы для военных. Марина говорит, что с тех пор, как стала работать, время вроде как проходит быстрее. Больше половины срока девушка уже отсидела, но впереди – еще долгих два года за решеткой.

"Да все нормально. Из дома ко мне приезжают, поддерживают", – говорит она.

Марина, как и многие ее сокамерницы, получила пять лет колонии за хранение и транспортировку наркотиков. Та же статья у Жумагуль: пытаясь прокормить семью на учительскую зарплату, женщина согласилась за деньги перевезти наркотики и попалась.

"Это все, конечно, из-за бедности. Хотя сейчас я думаю, что оказывается, у меня была хорошая зарплата, – говорит Жумагуль – Категория росла, можно было жить. Сейчас я очень сожалею о том, что сделала".

Жумагуль уже не мечтает вернуться в родное село и снова преподавать киргизскую литературу: говорят, что соседи заклеймят позором.

Когда выйдем на свободу, может где-нибудь в пригороде вместе построим пекарню

"Каждый день я смотрю новости по телевизору. Там говорят, что с судимостью на на работу не берут, – говорит женщина. – Может в селах еще можно будет устроиться на работу. Вроде говорят, что на статью смотрят. А может на пенсию выйду".

В августе этого года Жумагуль переведут в колонию-поселение. Через пару лет она надеется выйти на волю и больше никогда не возвращаться в Степное. А уще у Жумагуль есть мечта: вместе с коллегами по швейному цеху открыть собственную пекарню.

"Я с этими девушками строю планы. Когда выйдем на свободу, может где-нибудь в пригороде вместе построим пекарню, – мечтает бывшая учительница. – Ведь нас на работу не возьмут. Мы часто обсуждаем, что договоримся, и будем работать на воле также дружно, как здесь".