Операция «Хизб ут-Тахрир»: год спустя

Год назад, 11 февраля, российские силовики провели серию обысков и задержаний в Крыму. В тот день в полицейские участки доставили четырнадцать человек, четверых из них арестовали. Их обвинили в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России. Напоминаем, как начиналось и развивалось «дело крымских мусульман» и почему приверженцы политического ислама стали основной мишенью ФСБ.

Вооруженные российские силовики 11 февраля 2015 года ворвались в дома четырнадцати мусульманских семей. Обыски проходили в селах Бахчисарайского района, а также в населенных пунктах, входящих в состав Большой Ялты. Десятерых из них сотрудники ФСБ допросили и отпустили домой, а четверых на следующий день отправили под арест в связи с подозрением в участии в «Хизб ут-Тахрир». Наиболее известным из них является ялтинец Эмир-Усеин Куку – член Крымской контактной группы по правам человека и сын ветерана крымскотатарского национального движения Кемала Куку. Также под арестом оказались строитель из Алушты Муслим Алиев, житель Краснокаменки Энвер Бекиров и торговец Вадим Сирук. В медиа их дело получило название «ялтинское дело «Хизб ут-Тахрир».​

18 апреля в нем появилось два новых фигуранта. В ялтинском поселке Краснокаменка задержали Рефата Алимова и Арсена Джеппарова. Все шестеро по сей день находятся под арестом.

64 ребенка без отцов

Крымское управление ФСБ не остановилось на арестах, и 12 мая в Бахчисарайском районе события повторились. Бойцы ОМОН ворвались в дома мусульман и устроили там обыски. В итоге СИЗО пополнили еще четверо подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир»: Зеври Абсеитов, Ремзи Маметов, Рустем Абельтаров и Энвер Мамутов.​

Такой же «день сурка» 12 октября наступил в Симферополе. Полицейские при участии ФСБ обыскали дома пятерых мусульман в крымскотатарских микрорайонах Каменка и Строгоновка. В итоге за решеткой оказались братья Узаир и Тимур Абдуллаевы, Эмиль Джемаденов, Рустем Исмаилов и Айдер Салединов.

Ранее в 2015 году аналогичные события произошли в селе Орлиное, расположенном в пригороде Севастополя. Там были задержаны четыре местных мусульманина: Руслан Зайтуллаев, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов.

Сейчас за решеткой находятся девятнадцать крымчан по подозрению или обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир»

Итого сейчас за решеткой находятся девятнадцать крымчан по подозрению или обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир». Все фигуранты этого дела – правоверные мусульмане. Почти у каждого – многодетные семьи. Пока они находятся за решеткой, их детям оказывает поддержку общественность. На полуострове создали движение «Бизим балалар», которое помогает сыновьям и дочерям крымских татарам и мусульман, попавших за решетку по политическим мотивам. По подсчетам общественников, таких мальчиков и девочек сейчас 64. К инициатору создания «Бизим балалар» – журналистке Лиле Буджуровой – 30 мая 2016 года ворвались с обыском полицейские. Поводом для их визита стал призыв общественницы оказывать помощь детям.​

Из всех фигурантов дела приговор пока был вынесен только четверым мусульманам из Севастополя. Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по 5 лет колонии общего режима. Руслану Зейтуллаеву дали 7 лет, но суд апелляционной инстанции отменил этот приговор. Защита севастопольца опасается, что после пересмотра его срок увеличат.

Остальные фигуранты «дела крымских мусульман» пока находятся в симферопольском СИЗО, когда закончится досудебное расследование – неизвестно. Понятно только то, что их судебные процессы будут проходить в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону, который полномочен рассматривать дела по терроризму.

Никто из дявятнадцати фигурантов дела свою вину не признал. Шестерых арестантов по ялтинскому делу в декабре перевезли из СИЗО в психиатрическую больницу для проведения принудительной психиатрической медицины. Их защита заявила о своем протесте, поскольку, по их мнению, эта мера является противозаконной.

Тюрьма за разговоры на кухне

«Хизб ут-Тахрир», участие в которой приписывают 19 крымчанам, является международной исламской политической организацией. Ее лидеры называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате. Они отвергают террористические методы достижения своих целей. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных террористическими. Правозащитники утверждают, что это судебное решение является необоснованным, поскольку не было никаких доказательств того, что организация причастна к террористической деятельности.

Глава организации «Правозащитное движения Крыма» Энвер Кадыров считает, что ФСБ арестовывает крымских мусульман по обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир», поскольку эта организация – удобная мишень и «страшилка».

Они навязывают такой подход: если мы перестанем их сажать, ваша жизнь будет в опасности

«Тему «Хизб ут-Тахрир» используют для психологического давления на местное население. Слово терроризм режет слух. Они навязывают такой подход: если мы перестанем их сажать, ваша жизнь будет в опасности, а мы такие молодцы, смотрите в каком количестве выявляем экстремистов и террористов. Российские власти пытаются использовать такой манипулятивный эффект», – считает активист.

По его мнению, немаловажную роль в преследовании крымских мусульман играет лично глава крымского управления ФСБ Виктор Палагин – один из главных российских «специалистов» по борьбе с «Хизб ут-Тахрир».

«Он приехал из Башкирии, где практиковал то же самое. При молчаливом согласии башкирской общественности ему удавалось запугать и арестовать большое количество людей по обвинению в «Хизб ут-Тахрир» на большие сроки», – сказал Энвер Кадыров.

Украинская правозащитница Мария Томак считает, что российские силовики грубо нарушают права всех фигурантов «дела крымских мусульман». По ее словам, сомнительное содержание имеет не только судебное решение о признании «Хизб ут-Тахрир», но и статья 205.5 Уголовного кодекса России, которую инкриминируют крымчанам.

Люди попадают в исправительную колонию за кухонные разговоры

«Эта статья дает возможность осуждать якобы за терроризм без совершения лицом каких-либо насильственных действий или планирования таких действий. По сути, люди попадают в исправительную колонию за кухонные разговоры, за что уже были осуждены четыре человека в Ростове», – сказала правозащитница.

По ее словам, права фигурантов крымского «дела Хизб ут-Тахрир» также грубо нарушают – им создают неприемлемые условия в СИЗО, а также принудительно помещают в психиатрическую больницу.

Мария Томак подчеркивает, что Россия, преследуя крымских мусульман, нарушает еще одну норму международного права – вывоз жителей оккупированной территории за ее пределы. По Женевской конвенции, это является военным преступлением.

Пока из Крыма в Россию вывезли четверых фигурантов. И велики шансы, что в этом году в СИЗО Ростова отправят минимум еще шестерых крымчан, которые проходят по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир».