Трамп выразил поддержку Японии относительно островов Сенкаку

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку усилиям Японии по решению территориального спора с Китаем по островам в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Time.

«Мы преданы безопасности Японии и всех регионов, находящихся под ее административным контролем, а также дальнейшему усилению нашего важнейшего союза», – заявил Трамп 10 февраля в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Острова, которые в Японии называют Сенкаку, а в Китае – Дяоутай, находятся под контролем Токио, но свои права на них выражает и Китай.

В совместном заявлении американский и японский лидеры подтверждают все статьи американо-японского договора о безопасности от 1960 года.

Обозреватели отмечают, что остаются неурегулированными разногласия между Вашингтоном и Токио относительно пакта о трансатлантическом партнерстве, участие в котором Трамп полностью отверг.