В Москве напали на мемориал Бориса Немцова – правозащитники

В Москве гражданский активист Григорий Симаков, дежуривший у мемориала памяти российского политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту 11 февраля, рассказал, что ночью мемориал был разграблен сотрудниками муниципальной компании «Гормост» с применением силы, сообщается на сайте российского правозащитного медиа-проекта «ОВД-Инфо».

«Когда дежурные – Григорий Симаков и Павел Колесников – шли к ОВД Китай-Город, чтобы сообщить о произошедшем, им встретилась по дороге машина одного из сотрудников «Гормоста» Дмитрия Зайцева. Из нее выбросили часть личных вещей, принадлежащих дежурившим на мосту активистам. Из машины раздался выкрик «Забирайте», – говорится в сообщении «ОВД-Инфо».

На данный момент нет официального комментария от московских органов правопорядка относительно инцидента.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года. По этому делу были задержаны Заур Дадаев, Шадид и Анзор Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Организатором преступления следствие называет Руслана Мухудинова – бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни, заказчиками – неких «неустановленных лиц».

Члены семьи и соратники Немцова недовольны ходом расследования. Они требуют допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и переквалифицировать дело на статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».