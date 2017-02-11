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Подконтрольные Кремлю крымские чиновники утверждают, что население полуострова за последние 3 года увеличилось по крайней мере на 300 тысяч человек. Как правило, это россияне, которые или получили новое назначение по службе, или просто хотят жить в теплом климате поближе к морю. А потому и покупают недвижимость на аннексированном полуострове.
Как выяснилось, несколько тысяч таких покупателей могут остаться без своих земельных участков. Потому что российские чиновники считают, что эта земля должна быть возвращена местной администрации. И без какой-либо компенсации тем, кто эту землю купил. Поскольку оформление земли, по их данным, осуществлялось с нарушениями украинского законодательства.
Почему Россия отбирает землю у своих граждан, переехавших на аннексированный полуостров – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».
Гость программы – севастопольский журналист Андрей Васильев.
Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.
Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.
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