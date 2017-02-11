Власти Ирана уже много лет пытаются противостоять «озападнению» страны, прививая людям консервативные исламские ценности. Корреспондент RFE\RL Эймос Чаппл, фотограф из Новой Зеландии, уже трижды был в ближневосточной стране, и по его словам, настоящий Иран и его жители кардинально отличаются от образа, созданного Западом. В своих путешествиях он не почувствовал ничего, кроме благосклонности и открытости. Невероятные пейзажи и не менее невероятные люди Ирана – в нашей галерее
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Приграничная зона с Ираком. В 2009 году здесь арестовали трех американских туристов
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Пастух на ирано-иракской границе
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Слоган на бывшем здании американского посольства в Тегеране
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Вид на центр Тегерана из минарета мечети Сепахсалар
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Музей современного искусства в Тегеране
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Метро в Тегеране
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На тегеранском базаре
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Люди на улице города Машхад на границе с Афганистаном. Восток Ирана считается более консервативным, чем другие части страны
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Женщины фотографируют Тегеран
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Здание мавзолея аятоллы Хомени, лидера Иранской революции 1979 года, в Тегеране не могут достроить уже 25 лет
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Деревня Паланган на границе с Ираком. Большая часть ее жителей заняты на рыбной ферме поблизости или состоят в полувоенной милиции Басидж, которая отстаивает консервативные ценности революции 1979 года и противостоит "озападнению" страны
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Пастухи деревни Паланган ведут стадо овец на пастбище
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Курдская девочка из деревни Паланган. В горной местности склоны настолько крутые, что порой крыши домов используют как дворики соседи сверху
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Вдоль границы между Ираном и Ираком расположен регион Курдистан. Часто через горы из Ирака провозят контрабандный алкоголь – в Иране он запрещен. На черном рынке в Иране банку пива можно купить примерно за $10
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Мужчина моет плиты на крупнейшем тегеранском кладбище Бехеште-Захра. На нем также существует секция, посвященная падшим во время ирано-иракской войны. Раньше могилы там были окрашены в красный символизируя кровь мучеников
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Молодые люди дерутся с военными в метро Тегерана
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Сувенирная тарелка с изображением последнего шаха Ирана, которого свергли в феврале 1979
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Группа подростков на холме в Тегеране. Фотограф Эймос Чаппл говорит, что многие молодые иранцы испытывают стыд за свою страну и ее имидж заграницей
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После свержения иранского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, исламские революционеры распилили его статую пополам. Теперь тегеранцы каждый день проходят мимо ног Пехлеви по дороге к Саадабадскому дворцу
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Несмотря на то, что туристический поток в Иран увеличивается, один гид рассказал фотографу, что люди с Запада все еще боятся жесткой политики властей.
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