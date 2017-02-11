Власти Ирана уже много лет пытаются противостоять «озападнению» страны, прививая людям консервативные исламские ценности. Корреспондент RFE\RL Эймос Чаппл, фотограф из Новой Зеландии, уже трижды был в ближневосточной стране, и по его словам, настоящий Иран и его жители кардинально отличаются от образа, созданного Западом. В своих путешествиях он не почувствовал ничего, кроме благосклонности и открытости. Невероятные пейзажи и не менее невероятные люди Ирана – в нашей галерее