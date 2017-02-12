Стас работает на самом большом книжном рынке в Украине уже более пяти лет, продает специализированную литературу. Почти все его издания привезены из России. Последнюю партию книг он получал еще в прошлом году. В нынешнем, после введения запрета, поставок еще не было.

"Если таможня будет закрыта, мы ничего не увидим, прочитать не сможем, – опасается Стас. – Вопрос: почему русскоязычные в Украине не смогут читать на русском? Процент русскоговорящего населения у нас большой!"



Закон "Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера" действует в Украине с начала года. Формально запрещены издания только с антиукраинской риторикой. Но по факту таможня не пропускает в Украину абсолютно всю печатную продукцию из России.

"То, что завезли – дораспродаем, а дальше – я не знаю, что будет, – говорит Оксана, еще один продавец на книжном рынке. – Все остальное тоже неизвестно. Никто не возит, запрещают возить. Вчера приходил мой знакомый, который не на рынке торгует, у него в центре магазин. Он ехал поездом, у него каталоги отобрали. Так что да, ничего не провезешь".



Чиновники говорят, что нынешняя ситуация с запретом поставок продлится еще минимум три месяца.

"Этот закон касается информационной безопасности страны. Есть регламент: до 20 марта мы должны решить все формальности, – объясняет Богдан Червак, заместитель главы Гостелерадио Украины. – И потом только начать работать. Ничего страшного не происходит. Если вам мало профессиональных книг – скоро украинские издатели начнут их печатать".

Продавцы книг, отмечают: магазины продержатся на остатках продукции где-то до марта. А потом, по их прогнозам, книги в Украину начнут ввозить контрабандой. Что касается периодики, газет и журналов, то ее уже ввозят подобным образом и продают нелегально. Продавцы этих точек разговаривать с журналистами отказались: боятся что закроют.

"Если смотреть с чисто экономической точки зрения, то неудовлетворенный спрос каким-то образом должен удовлетворяться, – замечает ведущий программы "Мое прочтение" Даниил Ваховский. – Если говорить об экономическом эффекте, то по одной Харьковской таможне получается где-то 1,5-2 миллиона гривен недополученных сборов в месяц. В год эта цифра может вырасти до 20-25 миллионов".



Но больше всего, от нового закона страдают книжные сети. Для них легальный импорт важен.

"Практически все магазины в Украине ориентировались на продажу российской литературы. Сложно сейчас предвидеть, что с ними будет дальше. Либо закроются, либо начнут брать в продажу больше книг украинских издательств", – рассуждает Анастасия Левкова, арт-директор книжного магазина.

Эксперты прогнозируют, что уже в этом году многие российские издательства начнут печатать свои издания в Украине и таким образом их книги не будут подпадать под ограничения на импорт.



"Российские издательства будут передавать права украинским партнерам. Но пострадает рынок специализированной литературы: медицинской, интеллектуальной, художественной литературы, художественных альбомов", – прогнозирует Даниил Ваховский.

Продавцы печатной продукции в один голос уверяют, что украинцы не проявляют интерес к изданиям антиукраинского характера. Поэтому принятый закон пока создает больше проблем читателям, чем помогает местным издателям.