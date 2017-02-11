Родные и друзья фигурантов «дела ялтинских мусульман» собрались в доме правозащитника Эмир-Усеина Куку в Кореизе, чтобы провести совместный молебен – дуа. 11 февраля 2016 года российские силовики провели серию обысков и задержаний в Крыму. В тот день в полицейские участки доставили четырнадцать человек, четверых из них арестовали