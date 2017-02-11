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Фотогалереи

Молитва за свободу: дуа крымских мусульман в Кореизе (фотогалерея)

Родные и друзья фигурантов «дела ялтинских мусульман» собрались в доме правозащитника Эмир-Усеина Куку в Кореизе, чтобы провести совместный молебен – дуа. 11 февраля 2016 года российские силовики провели серию обысков и задержаний в Крыму. В тот день в полицейские участки доставили четырнадцать человек, четверых из них арестовали
Вооруженные российские силовики 11 февраля 2015 года&nbsp;ворвались в дома&nbsp;четырнадцати мусульманских семей. Обыски проходили в селах Бахчисарайского района, а также в населенных пунктах, входящих в состав Большой Ялты.
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Вооруженные российские силовики 11 февраля 2015 года ворвались в дома четырнадцати мусульманских семей. Обыски проходили в селах Бахчисарайского района, а также в населенных пунктах, входящих в состав Большой Ялты.

Десятерых из них сотрудники ФСБ допросили и отпустили домой, а четверых на следующий день отправили под арест в связи с подозрением в участии в &laquo;Хизб ут-Тахрир&raquo;. На фотографии:&nbsp;​сын Эмира-Усеина Куку, Бекир во время намаза с друзьями и односельчанами отца
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Десятерых из них сотрудники ФСБ допросили и отпустили домой, а четверых на следующий день отправили под арест в связи с подозрением в участии в «Хизб ут-Тахрир».
На фотографии: ​сын Эмира-Усеина Куку, Бекир во время намаза с друзьями и односельчанами отца

Наиболее известным из них является ялтинец&nbsp;Эмир-Усеин Куку&nbsp;&ndash; член Крымской контактной группы по правам человека и сын ветерана крымскотатарского национального движения Кемала Куку.
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Наиболее известным из них является ялтинец Эмир-Усеин Куку – член Крымской контактной группы по правам человека и сын ветерана крымскотатарского национального движения Кемала Куку.

Также под арестом оказались строитель из Алушты&nbsp;Муслим Алиев, житель Краснокаменки&nbsp;Энвер Бекиров&nbsp;и торговец&nbsp;Вадим Сирук. В медиа их дело получило название &laquo;ялтинское дело &laquo;Хизб ут-Тахрир&raquo;.​
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Также под арестом оказались строитель из Алушты Муслим Алиев, житель Краснокаменки Энвер Бекиров и торговец Вадим Сирук. В медиа их дело получило название «ялтинское дело «Хизб ут-Тахрир».​

18 апреля в нем появилось&nbsp;два новых фигуранта. В ялтинском поселке Краснокаменка задержали&nbsp;Рефата Алимова&nbsp;и&nbsp;Арсена Джеппарова. Все шестеро по сей день находятся под арестом.
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18 апреля в нем появилось два новых фигуранта. В ялтинском поселке Краснокаменка задержали Рефата Алимова и Арсена Джеппарова. Все шестеро по сей день находятся под арестом.

Дочь Муслима Алиева, держит на руках Амиру, дочку Вадима Сирука
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Дочь Муслима Алиева, держит на руках Амиру, дочку Вадима Сирука

Несколько десятков крымских татар провели дуа в Кореизе в доме одного из арестованных &ndash; правозащитника Эмир-Усеина Куку.&nbsp; На фотографии Мерьем Куку, жена Эмира-Усеина
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Несколько десятков крымских татар провели дуа в Кореизе в доме одного из арестованных – правозащитника Эмир-Усеина Куку. 
На фотографии Мерьем Куку, жена Эмира-Усеина

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